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巴勒斯坦反對以色列阿聯協議！稱「叛國罪」要求阿拉伯聯盟開緊急會議

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▲▼川普、以色列總理。（圖／路透社）

▲川普促成這次和平協議，右為以色列總理尼坦雅胡。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

沒有邦交關係的以色列與阿拉伯聯合大公國13日達成歷史性的和平協議，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天就表示「強烈反對與譴責」，並要求阿拉伯聯盟（Arab League）召開緊急會議。

根據美聯社、路透社報導，以色列、阿拉伯聯合大公國簽訂的協議被稱為《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords，暫譯），是以色列和約旦於1994年簽署和平條約後的首個類似協議，2國同意建立全面外交關係，以色列也將中止併吞約旦河西岸佔領區的計畫。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今日對此發表聲明，稱這項協議對巴勒斯坦人是種「挑釁」，對於巴勒斯坦人將耶路撒冷視為未來建國首都的目標而言，完全是犯了「叛國罪」。

一名白宮高官昨日透露，這項和平協議是美國、以色列與阿拉伯聯合大公國三方長時間協商的成果，川普總統與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、阿拉伯聯合大公國阿布達比王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed Bin Zayed）13日在電話中簽署。

以色列1948年獨立建國以後，一直被阿拉伯世界視為宿敵，僅1979年和埃及、1994年和約旦建交，如今阿拉伯聯合大公國將成為第一個與以色列外交關係正常化的波斯灣阿拉伯國家。

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