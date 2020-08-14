切片芒果發出嗆鼻味！他驚見老闆「俐落手法」傻了　網笑炸：加味不加價

▲原PO買到了富有榴槤味的芒果。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

芒果的盛產季又到了！不少人在路邊看到新鮮芒果都會想買回家大快朵頤一番。一名網友因為不太會切水果，所以就在路邊買了「切好的芒果」，不料打開一吃，竟有股又怪又臭的味道，於是他又回過頭去找老闆；不料當他回到攤販時，立刻被嚇傻，老闆竟然光著手切榴槤，讓他不禁直呼，「榴槤芒果真的很難吃」。

一名網友在「爆怨公社」上發文表示，因為他不太擅長切水果，所以大多都會選擇購買已經切好的水果。他日前買了一盒切好的芒果來吃，不料吃沒幾口，就發現味道實在太奇怪，甚至有些嗆鼻，可是這些芒果看起來明明沒壞，不知為何竟散發出又怪又臭的味道。

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原PO當下帶著還沒吃完的芒果回去找老闆，他還原當下情景，老闆竟光著手切榴槤，且切完榴槤後，也沒有再清洗手部和刀子，難怪整個芒果都是榴槤的味道，「讓我瞬間打消理論的念頭了」。

不少網友看到貼文後，紛紛留言表示，「芒果加味不加價，賺」、「不錯喔...一次吃二種口味」、「雙重享受，一次擁有」、「我都不敢買切好的...我覺得不衛生」、「還好只是榴槤」、「榴槤很貴，你賺到了」、「新品種榴槤芒果，有榴槤的香氣以及芒果的口感」。