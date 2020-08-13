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復興空難逃死！小黃司機求償敗訴成「廢人」　悲慘遭遇曝光：親友急了

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飛機墜毀瞬間擦撞計程車，運將、乘客送忠孝醫院。（圖／行車紀錄器畫面翻拍）

▲周男求償400萬元敗訴，至此妻離子散。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

復興航空GE235班機2015年2月4日發生墜河空難，造成43人死亡的悲劇，而該班機墜落時，尾翼擦撞到環東大道高架上的周姓計程車司機，導致對方身心受創，求償敗訴後妻離子散，還得獨自洗腎，讓周圍的人非常擔心。

GE235班機預定從松山飛往金門，卻因機師誤關正常運作的發動機，造成飛機失速下墜，最終墜毀於基隆河面，導致43名機組員和乘客罹難。其中，周姓計程車司機也因被飛機擦撞，導致有腦震盪、胸壁和雙手挫傷。

請繼續往下閱讀...

復興航空墜河空難，行駛中計程車遭撞爛，日前判決出爐，司機求償400萬敗訴。（圖／網友提供）

▲周男的計程車被飛機擦撞。（圖／ETtoday資料照）

周男向復興航空及負責人林明昇求償400萬元，但對方認為已付清住院、慰問金20萬元，以及賠償146萬給計程車公司，且提出25萬元和解遭拒。

法院表示，復航已宣告破產，且林明昇僅負責公司業務，與飛機擦撞計程車並無因果無關，判周男敗訴，全案可上訴。

遭復興航空班機波及的計程車司機周錫東。（圖／東森新聞）

▲親友都非常擔心周男的情況。（圖／資料照／東森新聞）

據《TVBS》報導，被飛機損毀的計程車掛名於車行之下，但貸款卻由周男負責，因此賠償的錢都被車行領走；此外，車行雖然買了一輛新車給周男，但仍所有人仍是車行，因此周男因病無法開車後便一無所有，車行僅叫他去和復興求償。

50多歲的周男依靠計程車工作養家，患有高血壓及糖尿病，空難後的壓力導致他慢性腎衰竭，除了無法再跑車之外，還得支付洗腎費用及提告的律師費，讓他一度自嘲是「廢人」；加上周男日前與妻子離婚，龐大的壓力讓他獨自消失，周圍的親友都非常擔心卻找不到人。

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