快訊／韓國瑜確定會現身！　選前之夜為李眉蓁站台





▲韓國瑜、李眉蓁。（圖／記者林敬旻、實習記者方敬攝）

記者袁茵、徐政璿／高雄報導

高雄市長補選進入倒數階段，前高雄市長韓國瑜確定將於14日國民黨市長候選人李眉蓁的選前之夜中現身，據了解，韓國瑜是念在過去市長與議員的情誼，想幫助同黨候選人拉票；近韓人士也表示，韓國瑜將在臉書透露站台原因。

近韓人士日前表示，韓國瑜自6月12日解職離開市府後， 回到雲林陪伴家人，雖然仍與政壇友人保持聯繫，但刻意減少公開露面機會，就是為了避免民進黨操作。

另外，國民黨黨務系統也指出，韓國瑜如果在選前之夜到高雄站台，可幫助李眉蓁拉到更多韓粉的票，但恐怕失去更多的是中間選民的票，雖然韓國瑜沒現身輔選，但這幾個月已與立法院前院長王金平多次交換意見，「王院長給予很大的幫助」。

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