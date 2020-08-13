春暉獅子會推動監獄讀報　郭信良：認購報紙以行動表示支持

▲國際獅子會300-D1區台南市春暉獅子會，在台南市議會舉辦贈報傳善念活動，郭信良議長與陳怡珍議員當場認購1年份的報紙，用實際行動來表示支持。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

國際獅子會300-D1區台南市春暉獅子會，13日下午在台南市議會舉辦贈報傳善念記者會，邀請廣大獅友及市民大眾加入認購報紙，贈送給台南監獄受刑人，郭信良議長與陳怡珍議員一同出席，郭信良議長表示，他與陳議員都將認購1年份的報紙，用實際行動來表示支持。

郭信良議長指出，春暉獅子會平時在學校推廣品德教育，後來發現入獄的受刑人長期生活在灰暗、缺乏自信的環境中，出獄後對社會脈動感到陌生，要重拾平常人的生活非常困難。所以開始推動監獄讀報教育，讓受刑人藉由讀報與社會產生連結，也更能建立正確的人生觀。

郭信良議長對春暉獅子會「現在投資教育，以後少蓋監獄」的信念大表支持，他不僅自己認購一年份的報紙，更呼籲市民朋友一起加入贈報行列。他說明，1年份報紙的訂購費只要4500元，愛心老師義工還每2個星期去上一堂讀報分享課，讓這些報紙發揮最大效用。

春暉獅子會李珮熙會長表示，去年起首度推動監獄讀報教育，得到60多人響應，今年再接再厲，有意認購報紙的市民朋友可與春暉獅子會活動負責人林淑珍女士聯繫，電話0937-615-510，或是直接匯款至第一銀行金城分行607-10-05630（代號007），戶名：國際獅子會台灣總會台灣省台南市春暉獅子會。

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