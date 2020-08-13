美要求港產品須標籤中國製造！港府嗆「指白為黑」：做法野蠻

▲美國取消香港的特殊地位。（圖／視覺中國）



記者邱茀濱／綜合報導

港區國安法生效後，美國總統川普隨即簽署行政命令撤銷香港的特殊地位。美國海關日前還宣布，按照川普的行政命令，未來香港生產的商品出口至美國時，產地不得再標記為「香港製造」，而應改為「中國製造」。消息曝光，香港高官怒嗆，美國「指白為黑」，做法不僅野蠻，還無視事實，港府強烈反對。

針對美國對香港的最新標籤規定，香港商務及經濟發展局局長邱騰華今（13）日在記者會上稱，美方此舉是「指白為黑」，不符世界貿易組織和國際有關產地來源的規例。

「我們覺得美國單方面，而且不負責任地，試圖將香港一直享有的單獨關稅地區的地位減弱。」邱騰華表示，美國的野蠻做法，不僅無視事實，還會令市場混淆，同時破壞世界貿易組織或國際間產地來源的規矩，因此港府對此嚴厲譴責及強烈反對。

美國政府一份草擬的公文指出，在發布內容的45日後，也就是9月25日起，在香港生產的商品出口至美國，產地都必須標記「中國製造」。

依照美國總統川普（Donald Trump）7月14日簽署的「香港正常化」行政命令，美國認定「香港不再享有高度自治，因此不再繼續享有與大陸不同的特殊待遇」，不只「香港製造」將改為「中國製造」，未來香港生產的商品，也可能被美方徵收與大陸相同的關稅。

消息曝光後，香港部分企業透露出不安，認為「香港製造」的悠久品牌可能在美國失去競爭力，並擔憂其它國家也效仿施行，對香港出口業造成巨大衝擊。

▲針對美國對港的新標籤規定，邱騰華反駁。（圖／翻攝香港政府網）



►台北新板希爾頓酒店「浮誇海鮮吃到飽」居然這麼便宜！