米克拉「甩尾」！瞬間豪雨釀新莊「幸福川」　侯友宜坐鎮新北災害應變中心

▲新北市長侯友宜11日下午赴新北市災害應變中心坐鎮。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者蘇晏男／新北報導

受到輕颱米克拉及午後對流影響，中央氣象局11日下午針對新北市發佈豪雨特報，而稍早前，新莊幸福路積水近半個車輪高。對此，新北市政府災害應變中心下午2時20分強化三級開設，市長侯友宜也第一時間前往災害應變中心了解狀況。

▲新莊區下起豪大雨，幸福路嚴重積水 。（圖／高姓網友授權提供，下同）

由於颱風外圍環流及午後對流旺盛影響，氣象局下午針對新北市、桃園市發佈豪雨特報，提醒有局部大雨或豪雨發生的機率。而新莊區下午1時許下起大雨，瞬間雨勢達87mm，造成幸福路積水約半個胎輪胎高，汽機車冒險通過，激起一陣陣水花。

為了防範災情發生，新北市政府應變中心下午2時20分強化三級開設，並請新莊區災害應變中心同步開設。





對此，侯友宜在臉書表示，因應強降雨，新北市災害應變中心11日下午2時20分強化三級開設，他也在第一時間前往災害應變中心了解是否有災情發生。

侯友宜提醒，降雨集中在新莊區，另外西北側沿海林口區、五股區、八里區一帶也須留意瞬間大雨，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區請慎防淹水。

▲侯友宜11日下午坐鎮新北市災害應變中心。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

侯友宜強調，雖然目前雨勢趨緩，下午4時改為三級開設，後續由消防局持續監控氣象資訊。請市民朋友們注意自身安全，若有發生任何災情，請撥打110、119或1999市民專線。

新北市府則透露，侯友宜在災害應變中心待至下午4時雨勢趨緩，災害應變中心撤除，並回歸常時三級開設，而此次災害應變中心開設期間，總計15件積水（新莊8件、板橋3件、五股2件、泰山1件、蘆洲1件）均已結案，後續由新北市災害防救辦公室持續監控氣象資訊。

另外，氣象局下午也針對台北市、新竹、南投、雲林以南、台東地區、澎湖、金門及苗栗、台中山區發佈大雨特報。