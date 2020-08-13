林克穎撞死送報生判賠160萬！台灣監獄環境差爽逃英國免引渡　吐錢機率低

▲林克穎在台撞死送報生後潛逃英國，北院日前判他應賠160萬，但他在台無產、吐錢出來的可能性不高。（圖，資料照／東森新聞）

記者羅志華／台北報導

英國籍男子林克穎於2010年間，在台北酒駕撞死黃姓送報生後逃逸，法院判刑4年要執行時，才發現他早已逃回英國，經我方在英國提引渡要求、多次訴訟後，英國最高院於2019年宣判不引渡、蘇格蘭司法部放棄上訴，林克穎也確定爽留英國、免在台服刑；旺旺友聯保險賠償家屬後代位求償提告，北院照單判賠160萬餘元，但林克穎在台無產，實際賠償的可能性不高。

印裔英國籍商人林克穎於2010年3月間，在北市酒店喝到爛醉，卻在凌晨將代駕司機趕下車，不到幾分鐘便在忠孝東路四段，撞死黃姓送報生肇事逃逸，並在隔日請女友低價變賣車輛，遭車廠人員起疑報警後，在車頭驗出黃姓死者的血跡反應。

林克穎遭逮後，法院一審判刑2年半、二審依公共危險、過失致死、肇事逃逸等罪，判應執行4年徒刑，案經上訴最高院駁回後確定。

不料檢方傳林克穎執行時，才發現他早已拿假護照回到英國，法務部曾派代表到英國交流、提出引渡，英國愛丁堡地方法院一審判引渡林克穎，但他以台灣監獄環境差、待遇不符《歐洲人權公約》上訴，英國法院2016年二審判他免引渡，上訴英國最高院後，於2019年6月仍判不引渡，最後在英國司法單位放棄上訴後，也確定林克穎免回台、能爽留英國。

我沒有遲到，是時間遲到了！