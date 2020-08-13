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公車轉彎遇拍門男「軟腳自摔後要2000醫藥費」　網笑：八點檔看太多

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▲公車轉彎遇拍門男「軟腳自摔後要2000醫藥費」　網笑：八點檔看太多。（圖／翻攝抱怨公社）
▲網友PO出監視器畫面表示，新竹市出現碰磁男。（圖／翻攝抱怨公社，下同）

記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團「抱怨公社」PO文抱怨指稱，在新竹市東門圓環右轉中正路疑似遇到碰磁慣犯，故意製造假車禍，要求索取2000元醫藥費。案經新竹市警局交通隊處理，由於非交通事故，且「傷者」也無其他損，因此無法成案，至於是否真為「碰磁」，轄區東門派出所表示，目前也尚未收到提告。

劉姓網友在臉書「抱怨公社」PO文表示，「109年8月10日星期一晚上於新竹市東門圓環右轉中正路（萊爾富便利商店附近）發生，碰瓷男慣犯出沒，故意製造假事故，要索取2000元醫藥費，行經該路段若有類似狀況，記得報警處理，請駕駛員提高警覺避免受害。」

劉姓網友也附上公車上的監視器畫面，畫面中見到公車行駛在一個下雨的夜晚，轉彎後一名藍衣男從旁走過，接者伸出手拍了公車後方位置，然後藍衣男腳軟了一下，接者自摔在地，公車也隨之停下，藍衣男則自行站起，快走到公車門邊，手指著公車說話。由於監視器畫面模糊，且無聲，因此外界也看得霧煞煞，不過，網友仍紛紛表示意見，「這三小，這樣也可以」、「八點檔看太多，演技太差了....哈哈真好笑」。

新竹市警局交通隊說，由於案件並非車禍，且藍衣男也無傷勢，所以交通隊無法受理，至於是否真碰磁，仍要司機提告後由法律認定，不過，轄區東門派出所目前仍未收到提告。

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