過馬路遭拖吊車「左轉沒停輾過」！她送醫搶救仍不治…華航副機師兒聞訊心碎

▲▼張婦2019年2月底在北投過馬路時，慘遭拖吊車輾斃。（資料圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市北投區2019年2月底發生一起死亡車禍！一輛市政府委外的拖吊車行經西安街一段281巷準備左轉東陽街時，不慎輾過一名年約60歲的張姓婦人，導致對方顱內出血，雖經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。事後死者兒女決定向拖吊車司機及所屬公司提告，日前判決出爐！

張婦兒女主張，2019年2月26日晚間，陳姓拖吊車駕駛在台北市北投區西安街一段由北往南方向行駛執行拖吊業務，準備左轉東陽街時，竟沒有暫停讓行人先行通過，當場撞上沿著人行道過馬路的母親。

兒女表示，雖然2人都已成年，但還沒有嫁娶，跟母親的關係也很緊密，卻因一場事故頓失至親，精神大受打擊，因此決定提起民事訴訟，向陳姓拖吊車司機及所屬亞立公司求償11萬5300元的殯葬費用，及分別賠償2人各350萬元的精神撫慰金。據悉，亞立公司為台北市政府2018至2019年北投區、士林區委外拖吊保管勞務採購的得標廠商，負責北投區、士林區違規拖吊。

士林地方法院勘驗各項事證後，刑事部分依照過失致死罪，判陳姓司機有期徒刑9月，另審酌張婦兒子擔任華航副機師，年收約為200萬元，張婦女兒在日商公司上班，月薪8萬元，陳姓司機年收約為4、50萬元，判他需與公司連帶賠償張婦兒子200萬元精神撫慰金及11萬餘元的殯葬費用，賠償張婦女兒150萬元，全案仍可上訴。

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