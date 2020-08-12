雲林斗南惡火再添1死！詹家爺爺不治　奶奶、孫女仍在加護病房

▲雲林縣斗南鎮本月10日凌晨火警，大火造成詹家三代七人嗆傷、一名孩童死亡，今日傳出警消在一樓客廳救出的70歲詹爺爺於醫院搶救不治。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗南鎮本月10日凌晨火警，大火共波及3棟透天厝造成附近住戶睡夢中驚逃及詹家三代七人嗆傷、一名孩童死亡，12日再傳不幸消息，70歲詹爺爺經搶救不治逝世，詹奶奶與詹小妹仍於加護病房觀察中。

斗南鎮大同路、同安街大火第一時間已造成詹家第三代的11歲詹家長孫詹泓俋，被嗆暈在一樓客廳，因吸入過多濃煙不治；詹妻詹賴媚（65歲）及屋主孫女詹梓璇（10歲）都被嗆暈在一樓，仍在加護病房搶救。住三樓的屋主二兒子、二媳婦及5歲小孫子在三樓陽台鐵窗邊待援，及時獲救。

今傳出屋主詹德輝（70歲）於醫院經過多日救治仍無法從死神中搶回一命，令人哀傷。據了解，警消人員救出詹爺爺時已呈現OHCA（無呼吸心跳），送院搶救後雖恢復心跳但一直持續深度昏迷狀態，生命指數非常低，並不樂觀，今日下午約3點多生命跡象急轉直下，宣告不治。

詹爺爺遺體已送至殯儀館由家屬處理後續，目前詹奶奶與詹小妹仍在加護病房觀察中，親友也深盼兩人能盡快恢復健康。

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