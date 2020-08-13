▲ 撿好康！石門「富基魚市」地板整修休市三天，13日起活海鮮清倉大促銷。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區富基漁港為北海岸最重要的漁港之一，港內的富基漁市更是著名的海鮮聖地，漁市規劃8月17至19日（共三天），進行地板大整修並且休市，即日起至8月16日漁市內攤商配合辦理清倉大促銷，民眾趁休市前來漁市品嘗、採購各式各樣的新鮮漁貨。

農業局表示，「富基魚市」自成立已歷經8年之久，受濱海環境影響，雖定期進行維護，漁市內設施仍多有鏽蝕及損壞情形，現營運商規劃於8月17至19日進行大整修。休市前大促銷，使用振興劵消費，滿1000元即送100元等值商品，滿2000元送200元，趕快呼同引伴來魚市撿便宜。

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▲ 石門「富基漁市」墨西哥帽的外型設計。

富基漁港位於新北市石門區富基里，坐落於北海岸風景特定區內，民眾來北海岸一遊，除了可以欣賞台灣最北端的富貴角燈塔、老梅綠石槽等美景外，也可至白沙灣、中角灣玩水衝浪，地理位置絕佳，並可到北海岸著名的富基漁市參觀消費。

富基魚市主體外觀，墨西哥帽的外型設計與販售各式新鮮海產，提供遊客來拍照打卡及品嚐現流海產的好去處，且漁港內新啟用的多功能突堤碼頭，打造成漁港中央的親水遊憩空間，民眾不僅可以來漁港吃海鮮還可以在碼頭上看日落賞海景，享受優閒的假日時光。

農業局表示，富基漁市是北海岸著名的海鮮產地，除了知名的萬里蟹、貢寮鮑外，各式各樣從漁港直送的新鮮魚貨如海膽、龍蝦、花蟹、鳳螺、鮮魚等更是應有盡有，且多功能突堤碼頭提供遊客觀賞夕陽的最佳地點。

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