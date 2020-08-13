蟳蟹進入繁殖期「小於8cm不能抓」　新北禁捕「抱卵母蟹」最高罰15萬

▲ 蟳蟹進入繁殖期，新北禁捕「抱卵母蟹」最高罰15萬。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

蟳蟹類重要繁殖期將至，新北市政府農業局呼籲漁民遵守每年8月16日至11月15日禁止捕捉抱卵母蟹之規定，讓蟳蟹類資源得以永續利用。市府將會同漁業署及海岸巡防單位，不定期前往漁港展開稽查行動，嚴格取締捕撈過小螃蟹及抱卵母蟹等違規行為，並依漁業法第六十五條第六款規定開罰，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

為維護蟳蟹類資源，中央業於2014年公告實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，針對鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳及旭蟹等蟳蟹類訂定採捕限制，其中規定禁止漁船於每年8月16日至11月15日期間，捕撈將卵抱於體外腹側之母蟹（俗稱：開花母蟹）。

請繼續往下閱讀...

▲ 勿捕撈甲殼寬小於8公分三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分石蟳。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市農業局從2012年起行銷「萬里蟹」，同步並向漁民宣導「捉大放小、不抓抱卵母蟹」保育觀念，呼籲漁民遵守「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」相關規定，勿捕撈甲殼寬小於8公分三點蟹、花蟹，及甲殼寬小於6公分的石蟳，並於每年8月16日至11月15日期間，勿捕撈抱卵母蟹。市府將會同漁業署及海岸巡防單位，不定期前往漁港展開稽查行動，嚴格取締捕撈過小螃蟹及抱卵母蟹等違規行為。

農業局長李玟表示，「萬里蟹」等蟳蟹類是新北市重要的漁業資源，資源永續維護是產業得以長久經營推廣的基礎，市府在推廣產業時，同時也會注重資源的利用管理，除了加強漁民永續觀念，也會針對違規行為積極查緝，強力執法，讓漁業資源得以永續利用，產業得以持續發展。

► 尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍