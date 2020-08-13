疑洩天機撞車重傷！陳清景曝護理師中15.6億　命學專家說話了！

▲▼命理師楊登嵙表示，陳清景車禍純粹是不幸的巧合。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿／台中報導

曾任台中市2屆里長、4屆市議員的陳清景，有感於自己也是76歲的老人家，因此6月設立長照機構，全心照顧老年人，並從南投挖角富有愛心和耐心、有共同理念的L護理師來台中幫忙，不過12日下午一場驟雨，卻造成陳開車和別人相撞，陳昨晚轉至榮總，上午的病況是頭部、下肢外傷，生命徵象穩定，在加護病房持續觀察中。

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社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，昨天上午還很開心和前議員陳清景聊天，不料下午卻傳出車禍受傷，令人遺憾，楊強調，事發當時剛好下大雨，車禍是不幸的巧合，和陳洩露威力彩15.6億元女得主身分毫無關係，更沒有所謂因為洩露天機而引發車禍等這些不相關的問題，外界勿須過度聯想。

楊補充說，所謂的因洩露天機而惹禍，是指得知有人會遇難，出言制止後，相反害得原本等著準備抓交替的「好兄弟」因此再等上1、20年以上，即將遇難和準備抓交替的好兄弟有他們自己的因果關係，結果被外人破壞了，這才會造成惹禍。

他認為，車禍發生地是重劃區，一片荒煙蔓草，只有閃燈，沒有路口監視器和測速器，加上突然驟雨，視線不清，而陳清景又是70多歲的老年人，種種因素造成意外，他建議有關單位應該加強宣導，甚至辦場路祭法會，避免意外再發生。

頭獎31.2億元、7月底開出的2注威力彩，其中1注南投得主曝光，前台中市議員陳清景出面證實，中獎的30多歲L小姐在他的長照機構上班，中獎後隨即辭職，只待了6、7月兩個月，陳表示，之所以會大方透露女得主訊息，是一方面替她開心，一方面覺得L女要回鄉設立長照機構、回報社會的心願終能達成。

他說，L女來上班兩個月，就中了兩次獎，第一次15萬元，第二次竟是15億元，可見他的公司是個福地，日後一定會造福更多有需要的人。

而陳也建議L女，日後開設長照機構，收費要便宜點，打平就好，甚至免費也沒關係，不要想著賺錢，要好好回報社會。

不過，有錢人還是有煩惱，陳就說，L女開清潔車的老公也跟著離職，而且還跟她索討5千萬元當生活費，她猶豫該不該給，他善意提醒，「男人有錢就做怪」，最好買房子出租，給老公當包租公，不要一次全給。

陳清景開心的述說L女的一夕暴富，逐步朝圓夢前進時，下午卻傳出車禍意外，陳上午北上開會，下午開車返家途中，行經崇德八路時，和35歲徐姓男子的自小客車相撞，車頭幾近全毀，可見撞擊力非常大，陳後腦撕裂傷、意識不清，先送往慈濟醫院搶救，再轉到榮總，目前傷勢是頭部、下肢外傷，生命徵象穩定，還在加護病房觀察，當時雨勢很大，是否因視線模糊造成，詳情有待警方調查。

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