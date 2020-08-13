自爆護理師中15.6億後離奇撞車！陳清景昏迷搶救18hrs…送加護病房傷勢曝光

記者鄧木卿、徐愷昕／台中報導

頭獎31.2億元、7月底開出的2注威力彩，其中1注南投得主曝光，前台中市議員陳清景出面證實，中獎的30多歲L小姐在他的長照機構上班，沒想到消息曝光後，他12日下午卻在一場驟雨中與另輛轎車發生碰撞，經緊急送醫救治仍呈現昏迷狀態，不過經18小時搶救，今（13）日傳出好消息，他意識已恢復清醒、生命跡象穩定，目前除後腦撕裂傷外，由於膝蓋、小腿、腳踝也有撕裂傷，一切都還在加護病房持續觀察中。

▲台中市前議員陳清景12日述說女員工重頭彩後，下午卻發生車禍意外。（圖／記者鄧木卿翻攝）

陳清景12日開心的述說L女的一夕暴富，逐步朝圓夢前進時，下午卻發生車禍意外，陳上午北上開會，下午開車返家途中，行經崇德八路時，和35歲徐姓男子的自小客車相撞，車頭幾近全毀，可見撞擊力非常大，陳被救出時後腦撕裂傷、意識不清，15時許先送往慈濟醫院搶救，19時許才再轉到榮總，進入加護病房持續治療，由於案發當下雨勢很大，是否因視線模糊造成，詳情有待警方調查。

據了解，陳清景除後腦撕裂傷外，膝蓋、小腿、腳踝也有撕裂傷，但好消息是，今（13）日晨他意識已恢復清醒，生命徵象穩定，在加護病房持續觀察中，不過因現在防疫期間，加護病房陪病1次限1人，目前探病還是都以家人為主。

▲台中市前議員陳清景12日下午發生車禍意外。（圖／記者鄧木卿翻攝）

事故發生前陳清景曾表示，之所以會大方透露女得主訊息，是一方面替她開心，一方面覺得L女要回鄉設立長照機構、回報社會的心願終能達成。他說，L女來上班兩個月，就中了兩次獎，第一次15萬元，第二次竟是15億元，可見他的公司是個福地，日後一定會造福更多有需要的人。

而陳也建議L女，日後開設長照機構，收費要便宜點，打平就好，甚至免費也沒關係，不要想著賺錢，要好好回報社會。不過，有錢人還是有煩惱，陳就說，L女開清潔車的老公也跟著離職，而且還跟她索討5千萬元當生活費，她猶豫該不該給，他善意提醒，「男人有錢就做怪」，最好買房子出租，給老公當包租公，不要一次全給。

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