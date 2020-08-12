開心與公婆分享懷孕喜悅！婆婆提醒「妳媽跟姑姑都屬虎」...她瞬間傻眼

▲原PO懷有身孕，迫不及待跟公婆分享。（示意圖／pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

台灣民俗中生肖屬虎的人常被當成煞星！一名準媽媽PO文表示，父親節當天開心的與公婆分享自己懷孕的喜悅，沒想到婆婆卻要她小心娘家那邊屬虎的親人，讓她無言到翻白眼。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己懷孕了，非常高興的在父親節與公婆分享喜悅，結果晚上就接到婆婆打來的電話，提醒她說，「你要小心喔，你媽媽跟姑姑們都屬虎」，她滿頭問號的回答說「啥？什麼虎？」沒想到婆婆強調說，「屬虎的危險啦，要小心」，讓她聽了相當傻眼，無奈的回答說，「那以後我出門要問路人『你屬虎』？別那麼迷信吧...」。原PO表示自己非常無言，還打趣說「忘了要問醫生跟護士您們誰屬虎？」

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▲台灣民俗中不論婚喪喜慶，都很在意屬虎的人，尤其長輩更是深信不已。（圖／取自pixabay）

貼文讓許多網友表示大喊不認同，「你最該小心的人是婆婆，而不是屬虎的人」、「我老公屬虎金牛座啦！我是不是要把他關進籠子裡？」、「這種迷信真的讓人翻白眼啊！我也覺得受不了」、「欸不是，老公或男朋友屬虎怎麼辦」、「只有聽過結婚時，屬虎的要避開，因為容易咬走，新人的福氣！」、「屬虎又沒什麽，我大姊屬虎我結婚時也說會對沖，但我大姊在新娘房也不知走了幾十回了也没怎樣，只不過隔年生了一隻小老虎，別太迷信~屬虎的那裡不好我倒覺得很好啦！」

PO文也釣出屬虎的網友分享心中的委屈，「屬虎路過，我們真的很無辜，我們什麼都沒做」、「煩欸...屬虎怎麼了！從小不能看新娘不能當伴娘，都被排擠」、「我屬虎又獅子座。危險加倍，生人勿近」、「我屬虎，真的很多場合會被排擠，有什麼不順也都被說因為屬虎怎麼了」。