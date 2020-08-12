只能吃2顆葡萄乾！他淚訴童年苦境　「翻轉結局」網笑噴：還我眼淚

▲原PO日前買了一包鹹葡萄乾回味童年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

「那盒鹹葡萄乾是小時候的回憶！」一名網友回憶起小時候，因為家境不好，鹹葡萄乾取代餅乾糖果，是小孩子的零嘴，日前因為嘴饞買了一包來吃，「遲了半個小時還沒放入嘴裡，卻早已淚流滿面」，鼻子酸酸，嘴巴鹹鹹，拿起包裝來看卻傻眼了，也讓網友看完大喊，「還我眼淚！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，提及小時候的故事，爸爸一人養全家六口，生活不容易，鹹葡萄乾是4個小孩零嘴，「大家共識每天只能吃2顆，某次還因為我貪心吃了3顆，跟姊姊大吵了一架」。

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日前因為嘴饞買了一包來回味，依照慣例每天只能吃2顆，「吃起來覺得鼻子酸酸的，嘴巴鹹鹹的，心裡甜甜的，還有一種我形容不出來的味道」，隨手拿起外包裝一看，有效期限竟然寫著2016年，已經過期4年，讓她怒喊，「X你X！」

網友看完後紛紛大喊，「原本打算按哭臉或加油的，看到最後決定按大笑」、「快滴兩滴淚了說」、「騙人眼淚欸」、「把眼淚還來」、「我前面有感動一下」、「本來要噴淚了，結果噴出三字經」、「把我的感動還我」、「應該拿回去退錢，怎麼賣過期食品」。原PO也再留言處回應，「是想爸媽和姊姊了，只是沒勇氣表達對他們的愛」。