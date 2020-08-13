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板橋網友驚「消防車凌晨出動」疑火警　警消到場發現誤報　

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快訊／板橋深夜「重大火警」　當地人傻：消防車不斷出動

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋區中山路2段，靠近埔墘派出所附近，13日凌晨1時5分驚傳火警，新北消防局出動多輛消防車及救護車前往察看，最後調查疑似火警誤報，將燒金紙誤以為火警。

凌晨許多板橋網友在臉書社團「我是板橋人」紛紛留言，「聲音沒停過很恐怖的樣子」、「我剛看至少7台消防車還有救護車」、「希望沒事，我住附近，在裡面看不到外面狀況」、「家樂福這邊消防車、救護車持續不斷出動，哪邊發生火災了呢？感覺很嚴重」。不過經警消調查後，發現是誤報，虛驚一場。

出版：01：23

更新：04：23

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