板橋網友驚「消防車凌晨出動」疑火警　警消到場發現誤報　

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市板橋區中山路2段，靠近埔墘派出所附近，13日凌晨1時5分驚傳火警，新北消防局出動多輛消防車及救護車前往察看，最後調查疑似火警誤報，將燒金紙誤以為火警。

凌晨許多板橋網友在臉書社團「我是板橋人」紛紛留言，「聲音沒停過很恐怖的樣子」、「我剛看至少7台消防車還有救護車」、「希望沒事，我住附近，在裡面看不到外面狀況」、「家樂福這邊消防車、救護車持續不斷出動，哪邊發生火災了呢？感覺很嚴重」。不過經警消調查後，發現是誤報，虛驚一場。

出版：01：23

更新：04：23

►金盞花「一抹爆水」