屏東萬巒透天厝起惡火！中風兒未及逃生嚴重燒傷亡　87歲母逃死劫

▲屏東萬巒鄉11日晚上發生火警事故，1名60歲男性被救出時嚴重燒燙傷，經送醫搶救仍不治死亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、徐愷昕／屏東報導

屏東線萬巒鄉11日發生一起火警事故！消防晚間9時11分獲報永安路上一民宅失火，到場後發現該棟3層樓透天厝1樓冒煙，警報器不斷發出聲響，立即進屋搜索受困的母子2人，不過60歲陳姓男子因中風行動不便未及逃生，被救出時已無生命跡象，經送醫搶救仍不治身亡，另陳男87歲的母親則意識清楚、無明顯外傷，目前已出院。

屏東消防11日晚間9時12分獲報，萬巒鄉佳佐村永安路段有一棟住宅火警，立即派13車、24人前往搶救。由於現場民眾指出，一樓屋內有一名男性中風臥床無法行動，警消立即佈線進屋內搶救，遺憾60歲陳姓男子被發現時已嚴重燒燙傷無生命徵象，經緊急送往潮州安泰醫院急救仍宣告不治。

據了解，現場另還救出一名87歲陳姓女子，是死者母親，所幸她被救出時無外傷、意識清楚， 經送醫檢查狀況良好，目前已辦理出院。陳母表示，兒子身體中風，平日有抽煙習慣，消防目前初判火災原因為抽菸不慎，誤燃棉被所致，不過詳細事發原因及經過仍有待調查釐清。

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▲屏東萬巒鄉11日晚上發生住宅火警。（圖／記者陳崑福翻攝）