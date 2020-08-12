港警逮黎智英等人！　賴清德深夜FB發文：中國監禁言論自由、踐踏民主價值

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

港警日前依據「港區國安法」大動作拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等人，引發全世界關注。對此，副總統賴清德今（12）日晚間也發文強調，中國不僅監禁了言論自由，更踐踏了民主的價值，「現今香港人民所身處的不安，我們感同身受，不會袖手旁觀。」

「就算報紙刊出一張白紙，也要爭取言論自由。」賴清德深夜在臉書發文指出，港警前兩天以「莫須有」的罪名，逮捕了黎智英和周庭等人，但許多香港朋友仍然無畏壓迫，勇敢站出來，排隊搶購蘋果日報，「就算出白紙都買！以行動支持言論自由，顯示香港人追求民主的堅定決心。」

▲黎智英獲釋。（圖／路透，下同）

賴清德說，中國逮捕的不是黎智英，「而是監禁了言論自由」；中國摧毀的不是香港自治，「而是踐踏了民主的價值」。他續指，歷史證明，唯有民主制度及言論自由，人民的力量才能展現、聲音才能宏亮。

副總統提到，台灣走過顛簸的民主改革之路，也經歷過連講話、寫作、出版都不能自由的黑暗年代，「現今香港人民所身處的不安，我們感同身受，不會袖手旁觀。」

最後，賴清德強調，面對中國一連串傷害人權行為，他呼籲民主陣營的國家站出來，集結最大力量，「透過國際輿論譴責中國鎮壓人權和言論自由的行為，協助港人守護人權和自由。」

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