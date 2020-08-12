回應蔡英文撐港談話 國台辦：奉勸民進黨不要亂港謀獨

▲大陸國台辦新聞發言人馬曉光。（資料圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

港警拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志成員周庭等人，民進黨主席、總統蔡英文今（12日）再發表「撐港」談話，強調企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功。對此，大陸國台辦馬曉光也有最新回應，「奉勸民進黨政府立即停止對香港事務的政治操弄，不要在亂港謀『獨』的絕路上越走越遠。」

針對蔡英文今日談話，馬曉光也回應，「民進黨當局打著各種旗號，假借各種名義插手香港事務，支持、勾結港獨勢力和亂港分子，煽動甚至參與破壞香港繁榮穩定和分裂國家的活動」。民進黨當局的有關言論再次暴露其邪惡用心，所謂民主自由是假，亂港謀「獨」是真。

對於香港國安法的制定與施行，以及香港特區政府依法對違法分子採取措施，馬曉光進一步指出，「目的是打擊違法犯罪，保障香港法治秩序和繁榮穩定，維護國家主權、安全、發展利益，維護廣大香港民眾的自由、人權，維護一國兩制行穩致遠。這是正義之舉，合法合理。」

▲民進黨主席蔡英文於中常會前針對香港議題發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）

對於香港情勢，蔡英文於中常會前發表談話，如果繼續惡化下去，不僅會造成媒體的寒蟬效應，也會摧毀香港社會的民主法治，過去香港在這個基礎上，所建立的國際金融中心地位以及引以為傲的自由市場機制，也將受到嚴重的破壞。

蔡英文表示，我們都很清楚，人民反對專制壓迫，只是為了捍衛自由和人權。企圖阻絕人民的意志，是徒勞的，不會成功。「我要再一次嚴正呼籲北京當局，當人民群起抗爭，政府應該要想辦法和人民溝通，解決爭議，而不是壓迫人民，剝奪自由和人權。」蔡英文呼籲，唯有與香港人民誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會早日回歸平靜。