台南「做16歲」加入新元素　黃偉哲邀請年輕朋友一同歡喜轉大人

▲台南「做16歲」，由安平開台天后宮，串聯安平觀音亭等各地廟宇，推出兼具傳統與創新的成年禮儀式，市長黃偉哲主持啟航儀式，帶領16歲學子勇闖前進迎向新人生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南「做16歲」將於8月23日舉行，台南市政府今年首度與寺廟合作，由安平開台天后宮，串聯安平觀音亭等各地廟宇，推出兼具傳統與創新的成年禮儀式，台南市長黃偉哲12日上午主持啟航儀式，帶領16歲學子勇闖前進、迎向新人生。

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12日啟航儀式，黃偉哲市長與16歲青少年朋友共乘象徵著夢想啟航的「熱蘭遮號」木船；黃偉哲表示，在古代16歲代表成年，期許各位青少年在「做16歲」儀式完成後，學習獨立自主、勇於承擔責任，同時也能更具備公民意識及環保意識，面對未來世界的挑戰。





台南市長黃偉哲表示，16歲為孩子成長的重要階段，「做16歲成年禮」為全台獨特的傳統習俗，今年首次公私協力，除維持傳統儀式外，也加入許多新創意，包括像「勇闖山海圳綠道」，能讓年輕一代藉由步行體驗飽覽台南美景，並了解過去先人開闢台南的過程，是自我成長及訓練獨立的轉大人的很好機會。

黃偉哲特別感謝安平開台天后宮及安平觀音亭等各廟宇堅持「做16歲」禮俗，他指出，過去16歲已經出社會，但現在16歲還在唸高中，不過縱使時空背景物換星移，但他認為現在的年輕人應該也要學習如何承擔社會責任，包括公民權、法律責任、社區主體意識，還有城市的印記，也因此「做16歲」的禮俗更顯重要，更需大家加以維繫及傳承，歡迎年輕朋友報名參加。台南市議員林美燕、蔡淑惠、盧崑福、周麗津、呂維胤、李啟維、沈震東等人都親自與會共襄盛舉。





安平開台天后宮主委盧友禮表示，今年做16歲活動範圍遍及中西的知名大廟「台南開隆宮」及安南區的「海尾朝皇宮」；另外，為迎合今年「成功啟航-山海圳綠道祈福之旅-青春飛揚」主題，特別準備與「大航海」相關的紀念品及關卡設計，包含代表航海夢想的仿古寶藏盒，成年證書、寶藏箱、客制化個性杯、帽、上衣、背包、安平觀音亭印材、周龍殿觸控筆，精采可期。

市府指出，過去3年的16歲成年禮，都是獨木舟挑戰划行安平運河及前往高雄茄萣區舢筏協會體驗環境教育課程，今年有別以往，首次與寺廟結合，委託安平開台天后宮承辦做16歲活動，並結合安平觀音亭等各大廟宇，並訂「成功啟航─山海圳綠道祈福之旅─青春飛揚」為活動主題，除了延續天后宮做16歲固有民俗外，更在傳統中加入新創意，特以「大航海」為主題設計，12日「啟航」儀式為重現16、17世紀大航海精神，以角色扮演方式，由屏東科技大學設計打造「熱蘭遮號」木船，承載16歲學員夢想啟航。

今年做16歲活動更加入了「勇闖山海圳綠道」，位於台南市安南區海尾的山海圳綠道，也是早期台灣三大可由水路直接通往玉山的行商步道，除了象徵步步高升，邁向高峰外，更是自我成長及訓練獨立的轉大人機會，並藉由海尾朝皇宮祈福儀式及中西區開隆宮喜鵲平安橋，期望學員能心想事成及美夢成真；此次在台南市安南區海佃國中風雨球場辦理結訓典禮，特別安排海佃國中學生真人表演現代戲偶，為典禮揭開序幕，最後市長黃偉哲頒發證書，活動順利圓滿完成。

市長黃偉哲親自登上船頭，由與會來賓拉著身體往前傾，象徵蓄勢待發的勇往直前。這次「做16歲」成年禮活動的紀念品有可將自己活動照片烙在杯子上的個性杯、大航海尋寶的藏寶箱、帽、上衣、背包、安平觀音亭特製的印材、周龍殿觸控筆及成年禮證書。歡迎（94年次）報名參加，報名至300名額截止。

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