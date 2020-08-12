台南《七股海鮮節》最終場！8/16「免費挖文蛤」嚐美食　體驗虱目魚丸DIY

▲《七股海鮮節》將於8月16日舉辦最後一場觀光赤嘴園挖文蛤體驗活動。（圖／翻攝自台南市政府）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

台南市政府日前公布，《七股海鮮節》將於8月16日下午2點至4點舉辦，地點位於七股潟湖六孔碼頭，而這也是最後一場觀光赤嘴園挖文蛤的體驗活動。主辦單位將在活動當天安排免費的接駁車，讓民眾可以更方便的前往六孔碼頭。

《七股海鮮節》在8月1日開幕，今年參與人數是14年來首次破萬，而在活動期間，場面更是湧現爆量人、車潮，導致塞車和難找車位的情況一再發生。

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這次活動為了方便民眾前往，特別增加收費公車的班次，台南市觀光局也加碼推出免費接駁車，從中午12點在七股鹽山開始發車，只要是停車要搭乘接駁車的民眾都可免費進入七股鹽山。六股碼頭發車時間則是下午12點30分至6點，平均15分鐘一班車次。

活動當天佳里分局將加強交通管制，並規定入園車輛以500台為限，若超過500台，則將引導其他車輛前往七股鹽山，並搭乘活動停車場免費接駁車或台灣好行99路延駛公車（收費）。而想要從七股鹽山搭乘接駁車的民眾，可以經由七股（鹽山）下交流道台61線到乘車處。

活動當天中午12點至下午4點在六孔管理站廣場還有「社區農特產展售」特賣活動，包括三股社區發展協會、竹橋社區發展協會及七股感潮、社團法人草蝦暨養殖協會等辦理單位，共同提供試吃及文蛤吊飾DIY，而七股區公所更推出虱目魚丸DIY體驗活動，讓民眾可以前往製作手工品、品嚐美味食物。