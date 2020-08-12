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嘉勉防疫績優醫院與醫師　黃偉哲：台南要全力守護市民健康

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▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師，除彰顯台南對於防疫工作之重視及對第一線人員之感謝外，也期望各方與衛生局持續一同推動流感疫苗接種與結核病防治政策，強化社區防疫，攜手打造健康城市。▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，很高興台南市醫療院所，對於流感疫苗的接種還有肺結核防治，有個績優的成績，因為台南老人較多，所以對於一些跟老人相關的疾病及流感疫苗接種，南市府都非常重視，希望經過接種及防治之後，老年人及一般民眾的流感防治能夠做得更好。

▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲並指出，肺結核防治一直是南市府執行的重點之一，其實結核病應該早就在台灣絕跡了，但是因為結核病的新型態，有可能是境外移入，或其他因素影響，導致結核病又有復燃的情形發生，肺結核桿菌不僅相當頑強也非常難治療，每次療程都需要很長的時間，而且很多帶原者都是沒有症狀，不小心又傳給別人，所以不得不謹慎小心，黃偉哲感謝許多醫療院所投入肺結核防治方面能夠卓然有成。

▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，其實在防疫期間，許多醫療院所在第一線，對於民眾都有很大的幫忙，不管是正確防疫觀念的宣導，或者是實際防疫作為，台南市的醫護人員一直都是盡心盡力，不僅是台南之光，同時也讓身為台南人感到驕傲。

▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，藉著頒獎表揚機會，代表市民向第一線的醫療院所、藥局、醫護人員，致上最高的敬意跟謝意，接種流感疫苗是預防流感最有效的方式，為避免重症及群聚的發生，台南市積極宣導高風險民眾接種流感疫苗。

▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府衛生局2019年辦理醫院流感疫苗接種競賽與獎勵計畫，表揚各醫院致力推動就診民眾接種流感疫苗、戮力提升院內感染管制與病患照護品質，同時配合台南市政策走入社區，盡心協助校園集中接種、幼兒園入園接種及社區設站，為學童及市民提供最直接便利的醫療服務。▲為保障市民遠離傳染病威脅，台南市政府致力推動流感疫苗接種及潛伏結核感染治療（LTBI），市長黃偉哲12日頒獎表揚貢獻卓著之醫院與醫師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另有關潛伏結核感染（LTBI）是受結核菌感染但尚未發病的狀態，沒有症狀未發病前不具傳染力，一般人受到結核菌感染後，終其一生約有5－10％的機會發病，若因年紀大、懷孕、慢性疾病等因素造成免疫力不好，則發病機率將大幅增加，潛伏結核感染者可以透過預防性治療（潛伏結核感染治療），有效降低日後發病的機率。

為激勵更多醫療院所加入潛伏結核感染治療合作醫院，進而維護市民健康，市府2019年辦理潛伏結核感染治療（LTBI）合作醫師獎勵計畫，以鼓勵合作院所與醫師繼續協助現行公衛政策，使市民免於結核病威脅。

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