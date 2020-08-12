大陸台商迎戰不景氣　三招可以避險

▲江蘇台商自動化產線。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

應對新冠肺炎疫情和中美關係激化，台北經營管理研究院、文化大學產業創新經濟研究中心12日舉辦「不景氣對台商的影響與對策論壇」，前海基會副董事長、海貿會會長高孔廉表示，根據他對大陸台商的觀察，一般從事內銷優於外銷、掌握行銷通路優於生產、市場非美通路優於美國通路，方能在經濟不景氣中避險。

該論壇針對當前政經局勢，對大陸台商、海外台商的影響與對策進行分享，包括前行政院長陳冲、邏輯電子董事長莊國欽、大朝機構董事長林湘評、亞洲台商總會會長劉樹添、台北經營管理研究院院長陳明璋等與會。

▲台北經營管理學院12日舉辦「不景氣對台商的影響與對策論壇」。（圖／記者陳政錄攝）

談到當前局勢對大陸台商的影響，高孔廉坦言，本次全球經濟受疫情影響，與1930年代大蕭條、2008年金融海嘯不同，不能單單用振興實體經濟、量化寬鬆、刺激消費等方式因應，在此之下，許多台商都因此轉型，譬如東莞有家做床墊的台商，近年將內外銷比例，從3：7調整到7：3，還透過直播帶貨。

他繼續舉例，為避免高關稅，許多台商到市場當地設廠，變成所謂的「短鏈在地化」，或是降低工廠生產比重，改以行銷通路為主，避免風險，至於回到台灣的，多受限生產成本考量，以高度自動化者回主，另早期代工台商，也多往自有品牌發展，推動轉型升級。

林湘評1991年到北京投資，早期以房地產業起家，後涉足影音節目製作，他說，在中國大陸投資最重要的，就是關注國家政策、市場經濟和升級蛻變。





▲前海基會副董事長高孔廉發表論述。（圖／記者陳政錄攝）

林湘評說明，尤其是國家政策，大陸從經濟特區成立、國營事業改制到鼓勵外商投資，發展珠三角、長三角、大西部，還有深圳前海、粵港澳大彎曲以及自貿區經濟等，都會很明確的告知各階段的利基為何，投資人應「抓住政策、抓住時機」，並留意新創業模式的開發，找創意、找特色、找需求，不斷轉換，才能永續經營。

陳明璋直言，台商當前面臨黑天鵝效應、紅色供應鏈、新網路霸權、原產業競爭、病毒的侵襲等五大類競爭，要從過去的求精、求大、求強、求專、求霸，到限在求存、求穩、求賺、求網、求新，也不要忘記一心向前，永不駐足。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以