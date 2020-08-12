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內蒙鏟毀2萬多畝耕地　網友影射懶政造成「前鬆後緊」

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▲陳巴爾虎旗特尼河林場大片麥田、油菜田，被鏟出一道道黑綠相間的「斑馬線」。（圖／翻攝自人民網）▲陳巴爾虎旗特尼河林場一處被毀的麥田。（圖／翻攝自人民網）▲陳巴爾虎旗特尼河林場一處被毀的麥田裡，部分突擊種上的樹苗已經枯萎。（圖／翻攝自人民網）

▲陳巴爾虎旗特尼河林場大片麥田、油菜田，被鏟出一道道黑綠相間的「斑馬線」。（圖／翻攝自人民網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

大陸內蒙古自治區7月以來已鏟毀2萬多畝田地，突擊完成「退耕還林」指標，據估算，已造成數百萬斤麥子、油菜籽損毀。知情人士認為負責單位「前鬆後緊」，前期工作落實緩慢，等到最後期限後又突然罔顧群眾變，影射地方懶政「不給力」。

根據《中評社》報導，事情發生在呼倫貝爾市陳巴爾虎旗，當地的林業和草原局回應說，「種植戶在未簽訂合同情況下，強行種植，儘管相關工作人員已制止，但很多人依然進行播種，而這一切屬於違法行為。」然後，當地的居民表示，原先退耕還林是有補償的，但春耕時期旗里並沒有提供明確的補償方案，為了今年不減收，所以才無視禁令，就先種上了。

▲陳巴爾虎旗特尼河林場大片麥田、油菜田，被鏟出一道道黑綠相間的「斑馬線」。（圖／翻攝自人民網）▲陳巴爾虎旗特尼河林場一處被毀的麥田。（圖／翻攝自人民網）▲陳巴爾虎旗特尼河林場一處被毀的麥田裡，部分突擊種上的樹苗已經枯萎。（圖／翻攝自人民網）

▲陳巴爾虎旗特尼河林場一處被毀的麥田。（圖／翻攝自人民網）

知情人士透露說，前為落實上級政策緩慢，沒有沒有及時出台明確補償方案，徒下禁令而沒管住春耕，錯過春季退耕還林關鍵時機；後期又草草退耕、匆匆造林，鏟毀兩萬多畝將熟的麥子和油菜。

網民東才表示，「幾百萬斤已經熟了的麥子和油菜籽就這麼被毀了，著實可惜，難道就不能等收割完畢再退耕嗎，這種『一刀切』的行為值得商量，而不是突擊完成退耕還林指標，損害群眾的利益，且在政策執行『前鬆後緊』也是關鍵的原因，相關部門應該針對其進行反思」。

▲陳巴爾虎旗特尼河林場大片麥田、油菜田，被鏟出一道道黑綠相間的「斑馬線」。（圖／翻攝自人民網）▲陳巴爾虎旗特尼河林場一處被毀的麥田。（圖／翻攝自人民網）▲陳巴爾虎旗特尼河林場一處被毀的麥田裡，部分突擊種上的樹苗已經枯萎。（圖／翻攝自人民網）

▲陳巴爾虎旗特尼河林場一處被毀的麥田裡，部分突擊種上的樹苗已經枯萎。（圖／翻攝自人民網）

網民翔添也表示，平日不抓緊落實，提供相應的配套措施，等到最後期限後又突然罔顧群眾「正當權益訴求」，一刀切鏟毀熟麥油菜，簡直有懶政之嫌，過程中，一些基層幹部在執行相關政策時，不止思路不清、認知偏頗、作風不實、不作為或懶作為現象發生，普遍問題仍回歸到「抓不到實處，落不到末端」。

另外一名網友息素學則認為，不法地區落實政策「不給力」，影射部分幹部紀律觀念不夠強烈，還缺乏責任心等問題，應該不斷加強單位作風建設，嚴明黨的組織與日常工作紀律，確切實在的讓執政者落實「心中有戒、心中有責、心中有民、一心一意為人民、凝心聚力求發展。

「退耕還林」就是從保護和改善生態環境出發，將易造成水土流失的坡耕地有計劃，有步驟地停止耕種，按照適地適樹的原則，因地制宜的植樹造林，恢復森林植被。

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