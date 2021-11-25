新北翁為愛女匯「11萬裝潢費」給仲介　行員識破報警成功阻詐

▲中和一名老翁接到詐騙電話，要去銀行匯11萬元給對方做裝潢費。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區一名7旬老翁接獲詐騙集團電話，11月10日到銀行準備匯出11萬元，給女兒家做「裝潢仲介費」，但是行員查詢電腦後，發覺老翁要匯款過去的帳戶，已在同日被通報金融卡遺失，且有多筆不明款項匯入，於是行員機警報警，即時阻止老翁匯出款項。

▲警方到場成功阻止詐騙。（圖／記者游宗樺翻攝）

朱姓老翁因疼愛女兒，得知女兒家要裝潢需要11萬元作為仲介費，在未見過對方之下，直接到銀行櫃檯準備匯款，但因對方要老翁匯款的帳戶已在電腦被註記，顯示帳戶金融卡通報遺失，且有多筆為數不小的金額匯入，疑似遭詐騙集團作為人頭帳戶，行員驚覺有異，直接報警攔阻詐騙。

警方獲報到場，發現朱翁未見過裝潢仲介，且均以市內電話聯絡，朱翁未有仲介的直接聯繫方式，警方根據以往經驗，研判該裝潢仲介是詐騙集團，立即與行員聯手，力阻老翁匯出款項，最終成功說服他把現金存回戶頭，阻止一場騙局。

中和分局表示，除了陌生人或不熟識好友，切勿輕易相信或加入通聯，以防遭有心人士詐騙血汗老本，還有民眾接到任何親友借款的電話或訊息，甚至有關投資方面資訊，務必再撥打一通電話給對方求證或上網搜尋相關資料，以免陷入詐騙話術陷阱，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110查詢。