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投資火幣+黃金期貨慘被騙！2女挨詐3440萬　國民爸爸說話了

▲「國民爸爸」何戎替刑事局代言宣導預防網路投資吸金詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「國民爸爸」何戎替刑事局代言宣導預防網路投資吸金詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局指出：隨著疫情解封近來投資詐騙案件頻傳，警方列舉被害案例希望提醒民眾慎選投資管道，以免錢沒賺到反痛失苦心積蓄！現今詐騙集團多以手機通訊軟體LINE、微信邀約投資虛擬貨幣、外匯期貨，並以假網站、APP偽造初期投資獲利假象，導致民眾追逐營利投資藉此吸金，刑事局特別請到金曲獎「最佳兒童音樂專輯獎」得主何戎代言宣導、希望提升國民對該類詐騙的辨識能力。

刑事局列舉案例指出：桃園市一名50多歲張姓女業務，日前手機LINE軟體接獲暱稱「陽光」主動加好友，先以「老同學早安」開頭搭訕，對方自稱張女，提起外匯投資，對方先是要求張女下載虛擬貨幣交易APP，並加入LINE名「M..T..4」群組客服。

▲「國民爸爸」何戎替刑事局代言宣導預防網路投資吸金詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

▲「國民爸爸」何戎替刑事局代言宣導預防網路投資吸金詐騙。（圖／記者張君豪翻攝）

詐騙集團誆稱投資集團，向張女推薦向虛擬幣商購買火幣做投資，再指示張女將火幣轉指定虛擬電子錢包，而張女與幣商交易火幣都以臨櫃匯款方式，前後計匯款4筆到幣商指定帳戶。

張女看著APP帳目以為獲利，想獲利出金，對方以藉口要求增匯現金才能提領獲利，前後遭詐騙金額高達新臺幣1690萬元；警方指出、現金詐騙集團多以假交友方式介紹各類投資APP及假LINE客服，並以虛偽投資營利，讓被害人誤信獲利加碼、藉此騙取民眾畢生積蓄。

另名高雄市余姓家庭主婦，也接到通訊軟體微信一名李姓男子主動加好友，對方以老同學身分攀談，介紹被害人加入黃金投資，並簽署委託操盤合同，余女誤信依對方指示，加入吸金網站會員投資黃金期貨，余女從今年9月至11月間，匯款11筆高額現金到歹徒指定帳戶，直到余女投資帳戶遭對方封鎖，才驚覺遭遇詐騙財損金額高達1750萬元。

刑事局指出，以上二個案例被騙金額合計達3440萬元，呼籲民眾可透過「金融監督管理委員會」及「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站」查詢合法投資管道，藉此過濾詐騙集團邀約、網路上貿然邀約投資並保障高獲利、快速回收的虛擬幣、期貨投資網站幾乎都是詐騙集團所為。

警方說：民眾日常生活中：若遭遇網路陌生訊息、不明電話投資邀約投資，幾乎百分百都是詐騙，民眾若遭遇上述情境請立刻撥打165反詐騙專線諮詢查證。

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