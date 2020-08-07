疫情吃緊入境是否普篩　鄭文燦：支持中央定調的防疫政策

▲桃園市長鄭文燦6日針對入境旅客是否普篩提出說明，他表示，防疫不能有缺口，基本上他支持中央定調的防疫政策。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對六都市長對於國人入境是否實施普篩議題提出看法，桃園市長鄭文燦6日受訪時表示，台灣防疫成功因素第一道當然是邊令防疫，另外還有社區隔離與民眾自主健康管理，這三道防線缺一不可，目前中央疫情指揮中心已做出決定，我們尊重專家判斷，支持中央定調的防疫政策。

鑒於近期出現不少境外移入新冠肺炎確診個案，國內建議邊境普篩、居家檢疫後普篩的呼聲越來越高，新北市長侯友宜呼籲中央入境者全面普篩、台北市長柯文哲則認為「這是很複雜公共衛生題目，這不是用喊的。」

中央流行疫情指揮中心6日強調，經考量並諮詢專家後，一致支持現行政策，目前並無實施入境者普篩必要，指揮官陳時中也認為，從菲律賓普篩經驗來看，還是會有漏篩者，因此若用篩檢取代檢疫是萬萬不可行的。

針對各方對入境普篩意見不同，鄭文燦指出，台灣防疫成功有很多因素，第一道防線當然是邊境防疫，接下來是社區隔離，再加上民眾防疫健康管理，這三道防線是缺一不可。

鄭文燦強調，國境的防疫需要尊重專家判斷，也要採取有效防疫對策，才能讓國人安心，現在中央疫情指揮中心已做成決定，我們會請中央疫情指揮中心根據最新決定來執行邊境防疫政策，目前很多國家第三波疫情再起，我們要防止邊境防疫工作不能夠有缺口，中央定調的政策，基本上都會支持，如何尊重專家、有效防疫及國人安心，這三個角度都是重要的。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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