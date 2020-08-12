向房東借錢被拒竟放火報復！樓上3房客嗆傷險死　狂男下場曝光

▲桃園市古姓男子去年在中壢區租屋居住，向房東借錢未遂竟縱火洩恨，差點燒死其他房客。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市古姓男子去年向白姓房東承租中壢區2樓套房，古男常在租屋處吸膠、玩火且衛生習慣不佳等惡習，左右鄰居不堪其擾紛紛搬離，去年7月向房東借錢未遂揚言要放火燒屋，一週後果真在租屋處縱火，房客遭嗆傷甚至差點嗆死，消防局火調科查出有縱火可能，古男辯稱案發時在醫院當志工，企圖製造不在場證明，後遭醫院與火調報告戳破其謊言，桃檢12日偵結依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌將古男提起公訴。

檢警調查，58歲的古姓男子於去年4月1日向白姓房東承租位於中壢區某出租大樓2樓套房，該大樓共5層，一樓出租給超商，2至5樓則為出租套房，古男常在屋內吸膠、玩火、噪音且衛生欠佳等，同層另2名房客受不了古男惡習隨即搬離。

同年7月1日，古男向白姓房東借錢遭拒湳心身怨恨，揚言要放火燒屋恐嚇，同月9日上午8時許，古男在房間內點燃紙張等不明雜物引發火警，事後逃離現場，導致3樓住戶一家3口遭到嗆傷，其中4樓女房客險遭濃煙嗆死，一度呼吸衰竭經急救才救回一命。

火警發生後，一樓超商店員立即報警處理，但因火勢延燒迅速，還波及3至5樓，桃園市消防局人員到場撲滅火勢後，清點火場時查出2樓房間幾乎燒毀，3、4樓樓梯間、天花板都被燻黑且有炭化現象，火調科人員在2樓發現有起火點，不排除有人為縱火之可能。

警方查出，古男案發後逃離現場，警方循線找到古男，古男否認縱火，宣稱案發前曾不滿房東要他搬家，但否認有縱火事實，辯稱當天到林口長庚醫院幫植物人洗澡；房東則指稱證，案發時2樓僅古男1人承租居住，他常在2樓燒垃圾，超商店員也指證，古男經常鬧事，案發當天發現2樓有濃煙飄下來才趕緊報案。

檢警調閱古男手機通聯紀錄，發現火災發生時，基地台連線位置都在租屋處附近，後來才從中壢區往龜山區方向移動之事實，足見當時古男躲在附近，火災時為製造不在場證明，刻意和友人約在長庚醫院碰面，明顯是為自己脫罪編造不在場證明企圖脫身。

檢方也發函長庚醫院詢問，院方回應並無古男志工，且志工服務並不包括幫病人洗澡項目；消防局火調科報告也佐證，起火點為2樓房間北側之角落，幾扇該處燃燒剩餘物，若未施予外來火源，應不會自行燃燒，不排除有人為縱火可能；桃檢偵結，將古男依放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪嫌提起公訴。

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