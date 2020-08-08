國道3號增設大鶯豐德交流道獲國發會支持　鄭文燦：修正後報行政院同意

▲桃園市府前年以增設大鶯豐德交流道可行性研究報告至行政院審核，7日已獲行政院國發會支持，將在修正後報行政院核定後施工。（圖／翻攝自市府交通局）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府前年針對八德與大溪區之大鶯豐德交流道完成可行性研究報告送中央審查，市府向中央爭取協調後7日獲行政院國家發展委員會支持，市長鄭文燦表示，市府將修正可行性研究內容後報行政院核定，經費部分則由中央與地方支應，後續由交通部高公局辦理規劃設計與用地取得，完工後將可望改善國3大溪交流道與國2大湳交流道周邊長期塞車窘狀。

鄭文燦指出，地方爭取「國道3號增設大鶯豐德交流道計畫」已多時，市府多次會勘提出可行性研究，規劃在國3號56K+360附近增設連絡道出入八德區豐德路與大溪區大鶯路，以整體交通運轉較佳之雙苜蓿葉型作為交流道方案，總經費為54.35億元（含用地徵收等費用約11.14億元），其中更寮腳、八擴、僑愛等地區因經常淹水，為讓工程順利進行，市府水務局也計畫打通大漢溪排水路以解決當地淹水問題，並協調陸軍化學兵學校用地取得問題，以提高計畫之可行性。

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▲桃園市府向中央爭取增設大鶯豐德交流道可行性研究報告已獲行政院國發會支持，圖為市府交通局規劃之鳥瞰圖。（圖／翻攝自市府交通局）

市府交通局局長劉慶豐解釋，規劃中的大鶯豐德交流道若完工，可改善大湳交流道周邊易壅塞問題，還可減緩武嶺橋、五叉路口每逢假日大塞車瓶頸，未來交流道完成，可大幅縮短台北到八德與大溪之間距離，減少超過66%長程車流繞行省道台4線（介壽路）與市區道路，分散國3大溪交流道、國2大湳交流道周邊交通壅塞，還可連結八德擴大都計區與大溪大鶯路生活圈，提供大溪舊城區、埔頂重劃區來往國道，對於兩地通勤市民而言相當便利。

鄭文燦強調，本案後續將由交通部高公局啟動規劃設計，市府將積極協助交通部辦理用地取得作業，以加速環差、都市計畫、用地取得、工程發包等作業進度，有效縮短計畫時程，希望能儘早開工，以解決八德與大溪區聯外交通瓶頸，紓解大湳大溪交流道尖峰時間壅塞問題，並提供台4線（介壽路）便捷、舒適公路運輸服務，市府還將推動大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫，連結本區交通、景觀、休閒與文化等各種功能，打造更便利宜居城市。

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