菲律賓今起入境桃集中檢疫　桃機首班僅3旅客...送檢疫所14天

▲中央流行疫情指揮中心規範，12日起菲律賓入境旅客需全面集中檢疫14天，首架航班僅3名旅客入境，接受檢疫人員調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於菲律賓境外移入新冠肺炎確診案例數持續攀升，中央流行疫情指揮中心規範12日起入境者將全面集中檢疫14天，菲律賓航空今天上午班機僅3名旅客，經檢疫人員協助填寫資料與採檢後，已搭乘防疫計程車前往檢疫所進行檢疫14天。

新冠肺炎（COVID-19）從菲律賓境外移入台灣確診案例持續攀升，中央流行疫情指揮中心日前宣布自8月12日起，凡從菲律賓入境旅客將全面到集中檢疫所接受檢疫14天。

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▲12日上午，菲律賓入境旅客接受檢疫人員調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

菲律賓航空PR890班機12日上午7時許飛抵桃園國際機場，但航班僅有3名旅客入境，據桃園機場國境單位透露，原本規劃旅客下機後先在候機室填寫相關表格等資料，但因僅3名旅客入境，檢疫人員直接將旅客帶至體溫量測站完成資料填寫作業，再由檢疫人員安排後續採檢作業。

▲12日起菲律賓入境旅客需全面集中檢疫14天，首架航班僅3名旅客入境，接受檢疫人員調查後搭乘防疫計程車前往檢疫所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

3名菲籍入境旅客填寫個人入境資料後，檢疫人員將3名旅客帶到航廈外採檢站採檢，檢體將後送實驗室檢驗，3名旅客在檢疫人員安排搭乘機場防疫計程車前往指定集中檢疫所接受14天檢疫，機場清潔人員隨後進行消毒作業。

桃園機場國境入境大隊表示，外籍人士（持居留證或居留簽證者除外）需自費接受集中檢疫，台灣民眾與持居留證或居留簽證外國籍人士集中檢疫費用則由政府支應；台灣民眾、外籍人士（持居留證或居留簽證、移工、境外生、外交公務等），無論有無症狀，入境時都必須在機場完成採檢，未持有台灣居留證或居留簽證外籍人士，則需提供登機前3天內新冠肺炎檢驗陰性報告才能登機、轉機或入境台灣。

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