日本埼玉縣11日高溫破40度　連8日熱浪奪2命

▲日本琦玉縣的熊谷櫻堤非常知名，每年都吸引大批遊客。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

日本埼玉縣昨天熱浪一度飆破40度，中暑急救案件也創今年度新高，達到單日221件。根據《讀賣新聞》報導，琦玉縣政府表示，琦玉市10日有一名68歲男性與行田市78歲女性因中暑而死亡。

琦玉縣是日本人口第5多的都道府縣，是日本首都圈的一部分。最大城琦玉市11日測到最高溫攝氏38.7度，甚至在鳩山町觀測到難得一見的攝氏40.2度。

縣政府表示，68歲的男性是在10日下午4點15分被鄰居發現，送醫時已無呼吸心跳。另一名78歲女性則是被女兒在沒有開冷氣的房中被發現，送醫45分後即宣告不治。據《日本TBS電視台》報導，神奈川小田原市也有一名73歲男性疑似中暑身亡。

入八月後，日本全國有171個氣象監測站連八天都測到氣溫超過35℃。僅僅過去2個月內，日本就有超過60人因中暑而死亡。琦玉縣7月23日才傳出41.4度高溫，創下日本觀測史紀錄。