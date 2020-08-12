2至6歲「小明」13日起可回家　陳玉珍酸「終於賞賜基本人權」：該說謝主隆恩？

記者蘇晏男／台北報導

針對中央流行疫情指揮中心12日宣布自13日零時起，2至6歲陸籍子女可申請入境，父母得陪同一事，國民黨立委陳玉珍酸，「不知道應該說皇恩浩蕩？還是謝主隆恩？」執政黨終於賞賜給6歲以下的小明們基本人權，但她也批評，那其他年齡的小明又該等到何時？

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者徐斌慎攝）

指揮官陳時中表示，指揮中心經考量國內疫情防控情形及量能、人道衡平性及各方意見後，宣布上述決策。他也指出，整體而言，6歲以下相關子女及其陪同父母均得返台，入境後須依規定完成14天居家檢疫，執行細節由移民署與相關單位處理。

對此，陳玉珍下午在臉書表示，「不知道應該說皇恩浩蕩？還是謝主隆恩？」在小明父母們到處下跪，它們不停的努力爭取後，執政黨終於賞賜給6歲以下的小明們基本人權，讓這些原本早就該分批回來的新台灣之子，可以有機會回來台灣就學及與家人團聚。

不過陳玉珍批評，美中不足之處是總統蔡英文政府目前只開放到6歲以下的小明，至於其他年齡的小明又該等到何時？他們可以接受分批返台，也可以接受嚴格檢疫，但無法接受的是「即興式」的宣布開放，他們希望知道的是一個可以安定人心的「時間表」。

陳玉珍還說，至於「開門又關門」的境外生返台政策更是荒謬，如果蔡政府硬要針對陸生給予差別待遇，至少也不應該把陸生的就學權拿來當作是兩岸談判的籌碼。