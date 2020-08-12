影／2到6歲小明返台免居留證？　癥結點在「陸配前段婚姻子女」

17：35更新陸委會回應

記者陳政錄／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）協助陸委會宣布「開放2-6歲陸籍子女持居留證可以申請入境」，但記者會後，又緊急改口表示「不需持居留證」，期間「反覆收回新聞稿9次」，卻仍喬不攏。經《ETtoday新聞雲》記者了解，其問題的癥結點，就在於持「長期探親」證件，大陸配偶前段婚姻親生子女在此次可開放來台。

據了解，所謂台人陸籍子女「小明」分為兩類，一類是台人與陸籍配偶的子女，另一類是陸籍配偶前段婚姻的子女，待陸配與台人結婚後組成家庭。





▲0812中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

根據相關規定，第一類「小明」若一開始非選擇台灣戶籍，可透過依親等長期居留方式來台。

但第二類「小明」若要來台，一般只能先待陸配完成與台人婚姻程序後，申請「長期探親」證件，持長期探親證滿四年後，才能申請專案居留，後繼續排隊申請台灣戶籍。

兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明受訪時坦言，在日前開放0到2歲小明回台時，還沒有這個問題，但開放2到6歲小明回台時，就會遇到有些人是陸配前段婚姻所生，目前僅持有長期探親證件，還未取得專案居留證，如若相關規定不開放，就算他們想成為台灣人，但也無法來台。

▲陸配子女（小明）家長 滯留大陸陸配(小紅)的丈夫林先生日前赴監察院陳情。（圖／記者屠惠剛攝）

《ETtoday新聞雲》記者向陸委會查證，陸委會回應，「陸籍子女持長期探親證件，也可以申請來台。」但對於指揮中心新聞稿稱，「目前資料顯示，陸籍子女可來台人數有532人，而原先無法回來、現由父母陪同可來台者則有68人」其中居留證、長期探親證件者各為多少，陸委會尚未做出回應。

更新：陸委會副主委兼發言人邱垂正稍早受訪證實，將「持居留證」4字拿掉，是因為按照移民署規定，目前陸籍子女來台有兩種證件，包括長期探親證、居留證，政府開放方向是基於兼顧防疫和人道考量，從0到2歲、2到6歲年齡段陸籍子女先予以開放，為避免部分人士疑慮，遂行修正，讓該年齡段的人員都能申請來台。

他解釋，相關政策開放後，目前持居留證、長期探親證的0到6歲陸籍子女人數有532人，68人則是原先持團聚證無法回台，但有陪同子女返台需要，因而開放返台的陸籍配偶。

▲陸委會和指揮中心於政策溝通過程，多次反覆修正。（圖／記者陳政錄攝）

根據陸委會稍早提供給指揮中心記者的新版公告，「自8月13日零時起，2至6歲的陸籍子女可以申請入境，父母得陪同。整體而言，6歲以下相關子女及其陪同父母均得返台」，但未明確表明所持證件為何；另在此之前，外界爭議，過去兩歲以下的小明返台規定須要有居留證，若這次二至六歲的小明們返台不需居留證，前後就出現牴觸。

據了解，指揮中心下午2點記者會開始發佈的第一版新聞稿是「開放2-6歲陸籍子女『持居留證』可以申請入境」，記者會結束後，指揮中心表示「陸委會要求更改剛剛發佈內容」，改成「不需持居留證」，媒體做完更正報導後，又再度接到指揮中心通知「陸委會還要再更改發佈內容」，害協助發佈的指揮中心媒體群組「反覆收回新聞稿9次」。

針對本次政策開放，鍾錦明說，政府態度值得肯定，但陸配家庭仍期待盡早「更進一步」，因為開學在即，許多滯陸子女在台出生、長大，有迫切回台就學、生活需求，盼政府能早日在兼顧防疫下，讓他們團聚。

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▲▼針對2到6歲陸籍子女來台政策，指揮中心公告前後變化。上為新版、下為舊版。（圖／中央流行疫情指揮中心）