快訊／阿札爾13時38分專機離台　結束41年來美國最高層級訪問

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾9日傍晚抵台，展開為期4天的訪問，此行代表美國總統川普表達對台灣的支持；12日中午完成訪問，於13時38分搭乘專機離台，結束自1979年以來美國官員訪台層級最高的訪問。

▲總統蔡英文於府內接見美國衛生部長阿札爾。（圖／總統府提供）



阿札爾訪問台灣，被認為是自1979年以來訪台層級最高，也是6年來首位訪問台灣的美方內閣官員。根據美國《總統繼任法》，衛生部長職位是美國總統繼位順序排名第12名，高於曾經來台參訪的能源部長、經濟部長等官員。

▲美國衛生部長阿札爾準備搭機離開台灣，車隊抵達。（圖／記者林敬旻攝）



阿札爾於9日傍晚，搭乘專機抵達台北松山機場，由於不需經過14天居家檢疫，而是改以2次採檢方式進行防疫作業；在訪團落地後，在外交部安排下，直接入住位於大直的萬豪酒店。

阿札爾於10日的第一個公開行程，就是入總統府拜訪總統蔡英文；在致詞過程中，被國民黨指控稱呼蔡英文「習總統」，掀起軒然大波。不過，他後來坦承是口誤，並非惡意，也確信蔡英文沒有在意。

▲美國衛生部長阿札爾專機，於13時38分起飛離開台灣。（圖／記者林敬旻攝）



▼美國衛生局長阿札爾與衛福部長陳時中簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」。（圖／疾管署提供）



接著，阿札爾參訪疫情指揮中心，與衛福部長陳時中簽署備忘錄。不過，各界關注美國未來是否提供台灣疫苗一事，他遲遲未有正面態度；到了11日中午，副總統賴清德、前副總統陳建仁、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花等人，在美福飯店宴請訪團，期間也致贈MIT的「彩色口罩」。

在午宴結束之後，陳建仁被問及在午宴的過程中，是否有討論到未來美國提供台灣疫苗？他簡短表示，都有討論，「有考慮供應給台灣」。

▼副總統賴清德與阿札爾午宴。（圖／總統府提供）



隨後，阿札爾也於台大公衛學院發表演說，在演說過程中，特別緬懷故前總統李登輝辭世一事，12日一早更親自赴台北賓館弔唁，他留下親筆字條，寫上「李登輝總統的民主遺產，將持續推進台美關係」（President Lee's democratic legacy will forever propel the U.S.－Taiwan relationship forward.）。

此外，阿札爾也到五股參訪口罩國家隊之一的口罩生產工廠，行程結束之後，他於12日中午13時00分左右，抵達松山指揮部，專機在13時38分起飛離開台灣，結束本次為期4天的訪問，同時也結束41年來美國最高層官員的訪問。

▼美國衛生部長阿札爾赴北賓弔唁李登輝。（圖／記者屠惠剛攝）



▲美國衛生部長阿札爾準備搭機離開台灣，訪團登機中。（圖／記者林敬旻攝）