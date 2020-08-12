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包商施工「2指鋸斷3分之2」　警開道5分鐘到醫院！斷指順利接回

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▲警方以機車協助開道。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲蘇男施工不慎鋸斷2根手指，蘇弟開車載他送醫。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民蘇姓男子與胞弟於8日上午在北屯區某國小裝潢施工時，蘇男左手2根手指不慎遭電鋸鋸斷，蘇弟見狀趕緊將哥哥載往醫院，未料途中車多、號誌多，2人生怕錯過黃金時間，手指就會壞死無法接上，幸蘇弟剛好遇到巡邏警員，遂請求警方幫忙開道送醫，警方以機車協助開道，讓蘇男順利抵達醫院，術後成功接回手指。

台中市第五警分局文昌派出所表示，8日上午9時許警員執行守望勤務，行經文心、崇德路口時突遭一部自小客車攔下，車內蘇姓駕駛表示一旁的哥哥在裝潢施工時，不慎遭到電鋸鋸斷手指，希望警方能協助開道就醫。

蘇姓駕駛表示，他與哥哥在山西路上的國小裝潢施工，哥哥左手2根手指遭電鋸鋸斷3分之2，發生意外後原想叫救護車，不過哥哥很緊急地說要到醫院接回手指，且他們的車就在工地旁邊，所以2人馬上上車前往醫院，但沒想到一路上都是車，又一直停等紅綠燈，情急之下剛好看到警方在路上趕緊求助。

警方知悉狀況後，立即以機車協助開道，帶領2人在5分鐘內抵達中國醫藥大學附設醫院急診室，經院方開刀治療後，蘇男手指順利接回，目前仍在醫院休養。

▲警方以機車協助開道。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方以機車協助開道。

第五分局長郭士傑呼籲，民眾如果遇到疾病救護案件，請優先叫救護車，不僅有初步且合適的救護，也可把握黃金時間。另提醒民眾，路上聽聞救援車輛應放慢車速，注意救援車輛的位置，單線道時車輛請靠右；雙線道以上請各往兩旁靠，而如經十字路口則請四方來車減速禮讓救援車通行。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

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