6頁公文一次看！紙媒提2300萬標案　總統府：確有此事

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

根據鏡週刊12日報導，立委王定宇爆料，國內另一家媒體《聯合報》2月時曾發函給總統府，附上2300多萬的活動預算，但卻一手要錢、一手打政府標案有御用評委，總統府發言人張惇涵今受訪時淡定表示，預算爭取確實有此事。《ETtoday新聞雲》也取得6張媒體給總統府的完整函文。

根據週刊報導，王定宇質疑，總統府接獲公文後並未允諾《聯合報》補助世界新聞媒體年會活動，該報是否因此挾怨報復，才拿政府標案大作文章，「因為府方預算科目無法提供，無法滿足該報要求，就用報導攻擊政府標案公平性，此舉形同『圍標』，根本是『一手要錢，一手打標案』。」

▼6張圖一次看《聯合報》發函總統府討2300萬預算。（圖／記者陶本和翻攝，下同）



對此，張惇涵表示，總統府在今年2月的確收到《聯合報》的來函，他表示《聯合報》欲爭取2000多萬的經費，不過礙於總統府沒有相關的預算科目，以及不符合採購法的相關規範，因此總統府沒有給予任何承諾。

針對媒體追問，該媒體追殺政府標案點名御用評委、前總統府秘書長蘇嘉全在國會議長任內與業者出訪等議題，是否也屬報復行為？張惇涵說，「數字會說話，我想公道自在人心」。

張惇涵強調，該媒體本身也參與許多政府的公標案，這些訊息都是在網路可以公開揭露的，公標案的進行都是依照相關法律跟程序，之間的份際他不願多做評論。





