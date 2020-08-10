快訊／蔡英文接見美國衛生部長：政治因素不應凌駕健康人權

記者陶本和／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日傍晚率團抵達台灣，10日上午10點整入總統府晉見總統蔡英文。蔡英文致詞時表示，這波新冠肺炎疫情，台灣已經證明可以守住疫情防線，也可以協調國家對抗疫情，「政治因素不應凌駕健康人權，台灣被排除在WHA外，是違背普世價值的」。

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）



蔡英文表示，今年3月台美共同發表夥伴關係聯合聲明後，在疫苗研發上持續加強合作，台灣民眾看到白宮官員戴著台灣製造的口罩，她很高興在夥伴國家中可以發揮效應。

蔡英文表示，台美之間能持續在衛生上合作，造福台灣、美國跟全球民眾，阿札爾上任以來，也跟衛福部長陳時中有很多互動，而這次是他第一次來台灣訪問。

蔡英文指出，她相信透過這次訪問團走訪，可以了解台灣如何處理疫情，可以就彼此關注議題交換意見，研擬未來合作的方向，「前幾天美國國務卿對於這次訪台，提到台灣參與世界衛生大會，被中國阻擋，這我們也感到很遺憾」。

蔡英文強調，這波疫情中，台灣已經證明可以守住疫情防線，也可以協調國家對抗疫情，「政治因素不應該凌駕健康人權，台灣被排除在WHA外，是違背普世價值」。

最後，蔡英文感謝川普總統，以及美國友人肯定台灣模式在對抗疫情的貢獻，期待接下來台美在共同研發疫苗與藥品上有更多進展，希望在各領域交流上可以有更多突破，有更豐碩的成果，並在印太區域和平穩定上有貢獻。