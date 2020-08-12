紅牌女主播遭爆「假單身騙斗內」！閨密貼喜宴照被告　結果大逆轉

▲網友在飛比的直播留言討論結婚事件。（圖／翻攝自youtube）



記者崔子柔／綜合報導

「iPair」紅牌女直播主「飛比」去年受萬姓閨蜜公布婚宴照，說她「假單身騙斗內」，她認為萬女明明知道她結婚不成，單身至今，卻又惡意抹黑，提告求償30萬元並要求萬女登報道歉，原一審認為萬女所言有憑據，判飛比敗訴，昨（11）日高院改判萬女要賠5萬元，並在個人臉書、iPair帳號刊登道歉聲明各2天，可上訴。

飛比提告時指出，她2014年和陳姓男友論及婚嫁，2人在澳洲同居一年多，也有辦澳洲的伴侶簽證，2015年4月回台灣辦婚宴，但之後她和陳姓男子失和，宴會完沒有辦理台灣或澳洲結婚登記就分手，所以事實上她至今仍未曾婚嫁。

飛比2017年起在iPair平台直播，2018年後人氣飛漲，還替平台拍過電視廣告宣傳，但2019年4月開始有人在平台上討論她「已婚還裝單身」，同年5月萬女用她丈夫的帳號連續發文，質疑飛比「假單身騙斗內」，更直接公布當年參加飛比婚宴時的照片，留言「你說沒結過婚，那我們這些10年朋友的禮金呢」等語，認為飛比蓄意詐財。

▲飛比2018年起常在每月王牌主播活動獲勝。（圖／翻攝自iPair直播）



飛比表示，她一直以來用真誠的互動吸引粉絲，人氣跟她有沒有結婚根本無關，而且萬女與她相識多年，清楚知道後來這段婚姻沒結成，萬女先前與她成立的經紀公司違約，她沒再向萬女追究竟反被抹黑，要求萬女夫妻連帶賠償30萬元，並在夫妻倆個人facebook與iPair帳號刊登道歉聲明各7日、登報道歉1日。

萬女夫妻則認為飛比的行為不符合「偶像藝人」的職業道德，辦了婚宴沒退禮金，在禮俗上即代表已完成結婚程序、返回女方娘家的宴客儀式，並無抹黑飛比。

北院原判定，因飛比曾向萬女以「婆婆」、「老公」稱呼原結婚對象等人，萬女理所當然認定飛比「曾有結婚事實」、婚後才和配偶分開，因此判被告免賠、免道歉。

但高院認為萬女對於飛比行銷單身形象獲得高人氣、經濟利益並無提出證據，應負侵權行為損害賠償責任，依照雙方財產、工作等狀況考量，認為萬女應賠償精神慰撫金5萬元，並在facebook塗鴉牆、iPair連續2日張貼道歉聲明。