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機車拋錨牽去修…車廠老闆借他「騎這一台」上路更悲劇　維修費還貴爆！

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▲▼拋錨令人無奈。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

▲因為拋錨，騎士牽車去修，但機車行老闆借騎的車竟然沒油！騎士上路後再度面對熄火的窘境，一天推2台不同的車，心情差爆。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／綜合報導

高雄一名男子日前騎車去找朋友，結果拋錨在路中，就在他萬念俱灰之際看到一個發亮的機車行招牌，興高采烈把車牽進去修！老闆一時間還搞不清拋錨的原因，因此借男子機車讓他可以赴約見朋友。但男子上路一陣子又遇到熄火的狀況…原來車子沒油！幾經波折回到車行還要面對誇張維修費，讓他氣到快吐血。

40歲林姓男子表示，當時是星期天，騎車到一半時機車忽然熄火，就像跟老婆行房到一半發現她那個來了一樣！老漢無奈推著車要去修理，突然一陣靈光打在我那微禿的頭頂上說，「老漢哥！週日機車行都休息呀...」。

但就在萬念俱灰之際，林男看到一個閃亮的招牌，認真一瞧還真的是機車行，他超開心把機車當作滑板車推，到一定速度後再一屁股坐上去，乘風而行滑進機車行。

老闆看了一陣子說，「不知道熄火原因，這應該是引擎積碳導致的，我清一下就好了，大概要一個小時，我收你1千就好。」林男向老闆借了一台車啟程去找朋友，但他忘記看油表就上路，過一陣子又在路上熄火，讓他當場傻眼…林男說，我又當街表演了「老漢推車」，而且一天還推了2台不同的車！覺得老天爺開了很大的玩笑，因為不熟那邊的路，就找民眾問加油站的位置。

▲▼拋錨令人無奈。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

▲拋錨已經夠令人無奈，機車行的車與誇張維修費讓騎士直呼，「老天爺開了大玩笑」。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）

後來總算加好油、找了朋友再回到機車行且等了2個小時，沒想到老闆竟說，「清完一樣發不動耶…應該是電的問題」，準備換其他東西，且估價從1千變成2千元，要林男隔天再去牽車。

後來林男接到電話稱隨時可牽車，到了現場才發現車子還是呈現解體狀態，又要等老闆組裝…過程中又來一名牽著狗的大姐火冒三丈來找老闆，大概罵了一小時，大致是說老闆報價不實又修不好，林男心想，「拎北真的是請鬼抓藥單！」就在2個小時過後，已經晚上10點了，老闆才終於把車組裝好並說，「不是積碳，也不是電的問題，是濾網太髒」

林男聽了火大回說，「所以也就是換濾網就好？」老闆開始拿出計算機自顧自地按，價格一路加到3千多元還打算繼續往上加，林男大聲喊停並說，「我只肯給你1780元（諧音請自己猜），你的判斷錯誤不止耽誤了我的時間，更給我換了我不需要換的零件。1780你要就收，不然就請把我原本的零件換回來，那些我不需要的零件你留著！」最後每人各退一步2千元成交。

林男無奈說，我多花了冤枉錢，老闆則損失了工錢，想奉勸大家，如果跟我一樣不懂車，又剛好想修車、買車、賣車，最好是找個懂車的人陪同才不會當冤大頭呀...林男將自己的真實經歷PO到臉書，引起網友熱烈按讚，林男向記者表示，自己平時是貨車司機，喜歡用比較活潑的文字分享自己的故事，不想只是冷冰冰的敘事，也謝謝大家喜歡。

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