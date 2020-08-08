硃砂中醫「呂世明」驚人身價曝：台中七期好幾戶　自創脈法針灸全台爆紅

▲盛唐中醫被爆後急忙向病患「回收自費藥包」，有湮滅證據之事實。（圖／東森新聞）



記者崔子柔／綜合報導

台中市前議長張宏年與其子、市議員張彥彤一家4口中毒住院，後來中醫師呂世明坦承是誤用「硃砂」。張彥彤表示，呂世明獨特的針灸醫術吸引許多政商名流，隨之也被爆出用硃砂的九福中醫先前備受民眾喜愛，把脈技術高超。

根據《東森新聞》報導，張彥彤指出，呂世明自創的「呂式脈法獨特針灸」頗有療效，他創立「大唐中醫醫療體系」擔任總院長，在北中南都有合作的診所，中醫事業版圖做得大，聽說呂世明在七期擁有數戶房產，美術綠園道也有房子，財力相當雄厚。

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▲九福中醫院長。（圖／東森新聞）



另一家也用了硃砂的九褔中醫比盛唐還早開業，院長洪彰宏 70多歲，他從中國醫藥學院畢業，考試院中醫特考及格，網路評價高達4.9顆星，不少人說他「把脈厲害」、「經驗豐富」，但也有人說他專醫有錢人，自費藥3天就高達6千元。

▲▼九福中醫google評論高達4.9星。（圖／翻攝自google評論）



中藥含鉛毒事件已重創中醫界的形象和誠信，中醫全聯會立即解除呂世明的理事職務。台中地院認定盛唐診所負責人呂世明、九福中醫診所院長洪彰宏、欣隆藥業有限公司歐姓負責人等3人有湮滅證物與串供之虞，已進行聲押，分別對盛唐開罰50萬元、勒令停業2個月，以及對九福重罰30萬元、勒令停業1個月。