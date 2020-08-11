想找泡麵才發現海外有「蝦皮牆」阻擋　關鍵字搜「台灣」找不到商品

▲網友發現在海外上蝦皮網站，打上「台灣」、「Taiwan」等關鍵字竟搜不到相關商品。人在日本的網友實測後，也是同樣結果。（圖／翻攝自蝦皮購物，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

來自新加坡的蝦皮購物，近年成為許多人常用的網購平台之一，但母公司SEA集團背後有中國騰訊作為大股東撐腰，中資背景的疑慮，經常被拿來討論，而現在有網友在PTT八卦版爆料「國外上蝦皮關鍵字打臺灣被遮蔽」，貼文一出引發熱議，不少人紛紛加入測試行列後，也開始懷疑海外是否真的設有「蝦皮牆」。

原PO在八卦版發文提到，他朋友在國外想買台灣的泡麵，於是用蝦皮來找，可是卻什麼都搜不到，「他貼圖給我一對照才發現蝦皮國外連搜尋臺灣兩個字都被遮掉，跟我在臺灣搜尋的結果完全不同」；原PO也進一步分享朋友的頁面截圖，在關鍵字搜尋欄位打上「臺灣」、「台灣」、「台灣獨立」、「港獨」、「獨立旗」，頁面均顯示「未找到商品」。

《ETtoday新聞雲》記者也找來海外網友進行實測，結果發現，直接從蝦皮市場之一新加坡當地連上網站搜尋「台灣」、「Taiwan」等關鍵字，可正常搜尋到相關商品，不過從日本、韓國當地連線至平台，搜尋「台灣」、「Taiwan」則是未找到商品，改成「中國人台灣」或「China Taiwan」搜尋的話，反而能找到與台灣相關的各種商品。

▲網友實測，在日本、韓國上蝦皮網站，用「中國人台灣」或「China Taiwan」搜尋，反倒出現許多台灣相關商品。

此文一出引起熱烈討論，網友紛紛表示「蝦皮不意外。中資」、「就中資啊 不ey」、「沒說還沒發現」、「為什麼不能搜尋台灣獨立 對「獨立」音樂歧視哦」、「這個要好好調查一下」，但也有人說「我在淘寶打沒事啊 台灣什麼都買得到」。

另有網友親自VPN（虛擬私人網路）連線至海外伺服器測試，秉持實驗精神查詢後指出，「剛剛掛VPN跳美國，在台蝦搜台灣找不到東西」、「我剛跳美國用，不行查詢台灣！」、「鬼才信是什麼搜尋系統爛，如果是這樣為什麼國家不同結果就不一樣？」其中還有一位人在英國的網友，則是直接點進賣場連結，發現「我主張台灣獨立小抱枕」這項商品被消失，頁面直接出現「尋找的商品已不存在」。而針對此狀況詢問蝦皮購物，未得到任何回覆。