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補班日「剁手」小確幸！雪花沙朗牛排買9送9　面膜、眼線膠筆爆品只要1元

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東森購物補班日夯品買一送一（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網推出補班小確幸，精選眾多熱門夯品買一送一。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

配合端午假期，本周六（20日）為全台補班日，當天除了有超商、連鎖咖啡店大推咖啡飲品優惠，網購也有便宜好康可以撿，東森購物網精選熱門夯品推買一送一；蝦皮購物祭出1元爆品、精選涼感商品下殺2折起。

東森購物網推出補班小確幸，精選熱門夯品祭出買一送一超值優惠，ANNA SUI幸運精靈淡香水30ml超值優惠1,699元，NARUKO牛爾茶樹痘痘粉刺調理晚安凍膜2罐369元，日本原裝美島水肌亮白淡斑皂也只要499元，東風衛生紙每串12包，24包入手價599元，紐西蘭ps米其林星級雪花沙朗牛排買9送9共18入更是特價899元。美妝館則有夏日美妝超殺優惠，安耐曬、理膚寶水、JO MALONE、雅詩蘭黛等美妝爆款全面3折起。

蝦皮購物於6/19～7/7推出「玩美一夏」系列活動，攜手美妝保健、流行時尚等眾多品牌，天天祭出1元爆品限量瘋搶，包括高絲嬰兒肌面膜、DRAMMA.Q 旋轉式防水眼線膠筆通通只要1元；精選涼感商品下殺2折，雪肌精極效輕透防曬凝膠只要89元，Amida蜜拉平衡洗髮精1000ml大容量249元；另有超值商品限時下殺，蘭韻化妝棉限定31元、Celebity無痕冰絲內褲52元，愛康超透氣涼感衛生棉活動下殺平均一片不到5元，拭拭樂涼感濕紙巾一包只要23元。此外，消費滿額最高可折111元，還有機會抽中Nintendo Switch健身環。

蝦皮購物祭出1元爆品、精選涼感商品下殺2折（圖／蝦皮購物提供）

▲蘭韻化妝棉原價46元，6/19～6/22期間限定31元。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物祭出1元爆品、精選涼感商品下殺2折（圖／蝦皮購物提供）

▲愛康超透氣涼感衛生棉原價99元，活動特價42元。（圖／蝦皮購物提供）

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