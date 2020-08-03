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「探索夢號」郵輪避颱停花蓮港　縣府攜業者高規格迎賓抓商機

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▲▼「探索夢號」郵輪停泊花蓮港8小時，將造訪太魯閣、七星潭等名勝景點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

「探索夢號」郵輪停泊花蓮港8小時，將造訪太魯閣、七星潭等名勝景點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆／麟花蓮報導

「探索夢號」郵輪原訂於8月2日出發至澎湖、金門或馬祖進行4天跳島行程，但因哈格比颱風影響天候，臨時改於8月4日上午8時停靠花蓮港登岸旅遊，下午6時啟航返回基隆港。為迎接「探索夢號」郵輪跳島8月4日首航搭載之750名旅客，花蓮縣政府觀光處2日邀花蓮港公司及雄獅旅行社開會研商將以國際郵輪規格歡迎貴賓，以確保旅遊服務品質並爭取觀光商機。

台灣港務公司花蓮分公司業務處長張自英處長表示，探索夢號郵輪自8月29日至10月10日止即安排了七個航次往返基隆-花蓮來回的遊程，縣府和花蓮港公司己經與旅行社協調安排旅遊資訊、交通、接駁等工作。

▲▼「探索夢號」郵輪停泊花蓮港8小時，將造訪太魯閣、七星潭等名勝景點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

觀光處副處長張志翔表示歡迎雄獅旅行社以郵輪旅遊方式將旅客帶來花蓮，花蓮縣政府和港務公司也會積極協助後續郵輪入港等交通、遊程、迎賓等各項工作，提升海洋觀光旅遊人次，為花蓮旅遊市場帶來更多選擇，同時，為使遊客獲得良好購物品質及景點交通便利性，縣府已通知各大商圈預為備貨及準備接待，並協調縣境各大車行派遣足夠優質觀光計程車，屆時在現場待命服務。

▲▼「探索夢號」郵輪停泊花蓮港8小時，將造訪太魯閣、七星潭等名勝景點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

雄獅旅行社劉姿伶協理表示，該郵輪預計上午八點停泊花蓮港8小時，行程將造訪太魯閣、七星潭、松園別館、慶修院、林田山、花蓮市商圈、花蓮星巴克貨櫃屋等地，估計可為花蓮創造約百萬觀光產值，為地方觀光產業注入活水。

張志翔指出，縣府也把握機會宣傳「紅面鴨FUN暑假」、「夏戀嘉年華」、「原住民聯合豐年節」、「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」「金針花季」等花蓮暑期大型活動。並將於現場發送花蓮趣季刊及提供電子書下載，持續將花蓮觀光行銷至全國國旅市場，也期許藉此提升在地觀光景點吸引力、爭取更多遊客到花蓮觀光旅遊。

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