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監院5名機要「全是前高市府人員」　陳菊：完全符合任用法規

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▲▼國家人權委員會揭牌典禮會後記者會,主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

▲陳菊。（資料圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

監察院國家人權委員會日前在網站上釋出徵才消息，然而卻被爆出，監察院長陳菊任用5名機要，且都是前高市府人員。對此，陳菊11日表示，機要任用的人數與方式，完全符合機要人員任用法規。

在陳菊任用的5名機要中，包括前高雄市政府行政暨國際處長陳瓊華，他曾擔任過高雄市政府觀光局主任秘書、秘書處處長，其他4名機要也都待過高雄市政府，甚至還有人一路跟著陳菊到過總統府，引發熱議。

▲▼國家人權委員會揭牌典禮會後記者會,主委陳菊。（圖／記者李毓康攝）

對此，監察院11日召開院會，針對近日各項人事引發媒體矚目，陳菊於會中強調，人事任用公開公平，國家人權委員會是新設機關，不只對外徵才，也要借重監察院既有的優秀文官一起打拚，機要任用的人數與方式更是完全符合機要人員任用法規，她在政府部門服務26年，都是尊重專業、愛護文官，可以去打聽她服務過的機關，優秀的文官不會寂寞，相信很快可以和監察院同仁有這樣的合作默契，共同努力恢復監察權的尊嚴。

此外，監察院7日釋出徵才消息，職缺包括國家人權委員會專門委員1名、組長3名、秘書3名、專員2名、科員1名，以及約聘專員8名。

監察院表示，行政院於7月24日核定國家人權委員會員額，為因應國家人權委員會職權運作需要，該會人事職缺須儘速就位，以利推動國家人權委員會相關業務，公開徵求各項職缺皆秉持公平公開原則，簡任文官任用條件皆須具備公務人員資格，陳菊說「不可能任用私人」，未來國家人權委員會也會借重監察院優秀同仁，使其適才適所。

陳菊提到，國家人權委員會是國家的門面，總統蔡英文於國家人權委員會揭牌典禮時，期許讓國家人權委員會成為國家的良心，所以國家人權委員會的運作需有足夠之預算支應，希望未來人事及預算備足到位，未來也會繼續積極爭取國家人權委員會合理預算。

陳菊進一步指出，擔任監察院長的那一刻，即與監察院同仁命運與共，尤其監察院預算極為不足，但監察權在世界各國皆為防止政府貪污腐敗的重要權力，可是外界對監察院的認識及重視顯然不足，所以保障監察院同仁的專業及工作權，使監察院同仁工作時保有尊嚴，讓監察院同仁安心，是院長應當承擔的責任及任務，未來大家一起努力，一起愛惜及保護監察院的形象。

另外，關於陳菊成立院際協商小組是不是逾越總統職權等問題，監察院回應，監察院與司法院聯繫平台由來已久，該小組是延續歷來院際聯繫經驗傳承，目的主要是使監察及司法兩院職權建立良善溝通協調管道，就兩院行政事務透過先行研議形成共識，藉此避免兩院歧異，達到良性互動及促進行政效能，本次院會決議將該小組更名為「院際聯繫小組」，以避免產生不必要的誤解。

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