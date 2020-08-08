蔡英文盼建立監院與司法院間「暢通對話機制」　林濁水：要糾正司法獨立性嗎？

▲前民進黨立委林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院5日指出，總統蔡英文認為若監察院與司法院互動有窒礙難行之處，建議新任院長及委員組成小組進行溝通聯繫，讓兩院對話暢通無礙。對此，前民進黨立委林濁水8日直批「怪」，並質疑是要糾正司法機關辦案的獨立性嗎？

根據監察院5日新聞稿，由於民眾陳情案件中，司法案件占相當比例，在兼顧人民陳情與司法獨立行使職權，監察院常須就已定讞的司法案件向司法院進行調卷，但因行政手續繁雜，致使案件時機延宕，形成民怨。

監察院表示，為使兩院職權有良善溝通協調管道，監察院擬成立院際聯繫小組，就兩院行政事務，透過先行研議形成共識，藉此避免兩院歧異，達到良性互動、促進行政效率的功效。

監察院也透露，蔡英文與第6屆監察委員提名人茶敘時，亦十分關切監察及司法兩院互動，並指出如兩院有窒礙難行之處，建議新任院長及委員組成小組進行溝通聯繫，讓兩院有通暢無礙的對話機制。

針對蔡英文的說法，林濁水在臉書表示，「監察院說總統建議司法監察兩院新任院長及委員組成小組進行溝通聯繫，讓兩院有通暢無礙的對話機制。監察院像也就趕快從命積極推動了。怪。」

林濁水認為，司法機關、司法官凡案獨立行使司法權，沒有被其他機關、人員溝通對話餘地才能保障辦案的超然公正。總統要建立「通暢無礙的對話機制」是要糾正司法機關辦案的獨立性嗎？怪。

▼林濁水8日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／林濁水）