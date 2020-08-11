徐乃麟女友人董子綺誆賣慶富股票　詐300萬更審輕判6月

▲徐乃麟女性友人董子綺。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝大哥徐乃麟遭人爆料，疑似透過他的女性友人董子綺將內湖豪宅變成賭窟。不僅如此，董女還涉嫌詐欺，她聲稱出售承造海軍獵雷艦的慶富公司股票，詐騙300萬元。一二審均將她判刑1年10月，案經撤銷發回，由於董女還款，又遭強制執行，被害人已經獲償200萬元，高院更一審因此改將董女判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

徐乃麟在台北市內湖購入價值近8千萬元豪宅「米蘭苑」，先前出租給綽號「圓圓姊」的楊強蓉，但2016年間豪宅卻變成賭場，楊女還在賭場內詐賭，受害人是同住在「米蘭苑」豪宅的女友人「Vivi」董子綺，董女因被詐賭輸了3800萬元，到警局報案，全案因此爆發。其中詐賭部分，士林地檢署偵查後傳喚徐乃麟到庭作證，最終對徐乃麟做出不起訴處分；但檢察官認定，董、楊2女有聚眾賭博行為，依「圖利聚眾賭博罪」將兩人提起公訴，高院7月底將2女分別判刑6月定讞，並追加沒收金額各440萬元。

但董女還有多起官司，她2016年間看到媒體報導獵雷艦聯貸案，竟然對李姓友人謊稱，可以投資慶富造船公司，還盜刻慶富董娘陳盧昭霞的印章，假賣股票，騙走友人300萬。朋友提告，董子綺遭起訴。

法院審理時，董女認罪，不斷強調願意還錢，也請求法院輕判，一審法院依照「偽造文書罪」將她判刑1年10月。案件上訴二審，董女雖強調願意還款，但實際上分文未給，二審因此仍將董女判刑1年10月。

案經撤銷發回，董女陸續償還款項，另外她也遭法院強制執行，並分配拍賣所得給予多位被害人。高院更一審審理後，認為董女已經認罪，再加上被害人在本案中已經獲償200萬元，因此改將董女判刑6月，得易科罰金18萬元，另外宣告沒收被害人未受償的犯罪所得100萬元。可上訴。