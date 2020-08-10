洋妞沙灘日光浴竟遭抓半球、摸下體　惡狼判刑1年2月

▲洋妞沙灘日光浴竟遭強制猥褻，法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

外籍女子薇薇安（化名）去年2月初在台東海濱公園的沙灘上，獨自享受日光浴，竟遭當地王姓男子伸淫手，偷摸胸部與下體。薇薇安嚇得當場驚聲尖叫，並持手機拍下王男落跑畫面。王男一二審均遭判刑1年2月，全案再上訴第三審，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，曾因酒駕遭判刑3月定讞的王男，案發前一個月才執行完畢，但他又再犯案。案發當天他到台東海濱公園附近沙灘，見薇薇安於沙灘上獨自一人，正在享受日光浴，並無他人在場。王男認有機可趁而靠近薇薇安，薇薇安查覺後，王男一度離開；但之後又繞回薇薇安身側。

王男以左手抱住薇薇安，控制薇薇安雙手上臂及肩膀，趁著薇薇安無法有效抵抗時，王男再以右手伸入薇薇安之比基尼，撫摸薇薇安半球，之後更把手伸進薇薇安泳褲撫摸下體，薇薇安驚聲尖叫並抵抗，王男才緩慢離開。薇薇安起身收拾衣物打算離開，王男竟還躲在步道與草叢中向她招手。薇薇安不堪受辱，拿起手機錄影反蒐證，王男才以衣物遮住口鼻，落荒而逃。薇薇安報警，警方第二天就逮捕王男，檢方提起公訴。

法院審理時，王男否認犯案，辯稱案發當日遊客很多，自已是去看人家釣魚，不知道薇薇安在拍誰，也不知道自己被拍；至於為何要跑步離開，王男竟說：「我也不知道為什麼我要跑，我覺得那不算跑。」

法院根據薇薇安提供的證詞及錄影畫面，認定王男心虛才會用衣物遮住口鼻，不符常理，確實有罪。其中二審花蓮高分院認為，審酌王男為滿足私慾，對薇薇安犯強制猥褻行為，侵害薇薇安性自主決定權，並對薇薇安心理與人格健全發展造成相當影響；並衡酌他犯後始終否認犯行，構詞矯飾，毫無悔意，又未達成和解或調解，也未賠償，因此一二審均將他判刑1年2月。案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。