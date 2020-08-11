桃園同區議員賄選他遞補！宣誓就職21天也被查出買票　蘇志強判3年4月

▲桃園市議員蘇志強，二審遭判刑3年4月。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市山地原住民議員蘇志強，去年底才因同區候選人賄選判刑定讞後，遞補上任。但他上任僅21天，就被檢調查出他也涉嫌賄選，提起公訴。一審將他判刑3年4月，案經上訴，高等法院11日二審駁回上訴，仍將他判刑3年4月。蘇志強親自出庭聽判，對於有罪不服，強調自己會捍衛清白，提出上訴。

尋求連任的蘇志強，參加2018年九合一選舉中的桃園市第14選區，但最高票落選。而同選區的當選人陳榮基卻因犯下賄選遭判刑定讞，中選會去年12月13日公告蘇志強為遞補之當選人，蘇志強並於同月20日宣誓就職。而他就職後，與同為市議員的妻子王仙蓮，成為議會夫妻檔，傳為佳話。

但好景不常，蘇志強宣誓就職僅21天，就因涉嫌賄選遭判刑。當時檢方起訴指出，蘇志強涉嫌在2018年10月29日於復興區交付李姓女樁腳3萬元，李女因此以1000元代價向7位選民買票，並明白說出「請投票支持蘇志強」、「拿到錢要去支持志強」；雖然蘇志強到案後否認犯行，但檢方仍依樁腳與選民的供詞，依照違反《選罷法》起訴蘇、李2人。

一審認定蘇志強有罪，判刑3年4月、褫奪公權2年。案經上訴，高等法院二審審理時，蘇志強仍否認犯案。全案於11日宣判，高院仍認定蘇志強賄選，駁回上訴，維持3年4月的刑期、褫奪公權2年。可上訴。

蘇志強親自出庭聆聽宣判，聽到宣判後，面對記者詢問，他不願停下腳步受訪；僅強調自己會捍衛清白，提出上訴。另外檢方也對蘇志強提當選無效之訴，一審判決他當選無效。